https://sputnik-georgia.ru/20210919/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-259718484.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Информации о жертвах и разрушениях не поступало 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T19:30+0400

2021-09-19T19:30+0400

2021-09-19T19:31+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 вновь произошло у села Самеба в 25 километрах от города Дманиси на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Дманиси трясет с начала лета: сейсмолог объяснил причину серии землетрясений>>Толчки были зафиксированы в 18:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной. Подземные толчки здесь происходят чуть ли не каждый день.Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке ГрузииГрузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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