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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Информации о жертвах и разрушениях не поступало 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T19:30+0400
2021-09-19T19:31+0400
новости
грузия
землетрясение
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 вновь произошло у села Самеба в 25 километрах от города Дманиси на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Дманиси трясет с начала лета: сейсмолог объяснил причину серии землетрясений&gt;&gt;Толчки были зафиксированы в 18:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной. Подземные толчки здесь происходят чуть ли не каждый день.Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке ГрузииГрузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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В Грузии произошло землетрясение

19:30 19.09.2021 (обновлено: 19:31 19.09.2021)
610
© AFP / OLIVIER MORINСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© AFP / OLIVIER MORIN
Информации о жертвах и разрушениях не поступало
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 вновь произошло у села Самеба в 25 километрах от города Дманиси на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Дманиси трясет с начала лета: сейсмолог объяснил причину серии землетрясений>>
Толчки были зафиксированы в 18:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной. Подземные толчки здесь происходят чуть ли не каждый день.
Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке Грузии
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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