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Выборы в Госдуму России: более 200 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании
Выборы в Госдуму России: более 200 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании
Около 214 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании в Госдуму 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T10:32+0400
2021-09-19T10:35+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Около 214 тысяч человек воспользовались возможностью переголосовать на выборах в Госдуму России в ходе онлайн-голосования в Москве, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.Такой показатель составляет 12,5% от общего числа проголосовавших в столице, отметил глава общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов.По его словам, жалоб на электронное голосование практически не поступало.Всего дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму к утру 19 сентября воспользовались более 1,7 миллиона москвичей.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Онлайн-способ волеизъявления доступен в столице, а также Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. После проверок заявлений число онлайн-избирателей составило 2 миллиона 14 тысяч 765 человек. По данным на восемь часов вечера субботы, явка превысила 80 процентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, госдума рф, выборы, новости из россии

Выборы в Госдуму России: более 200 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании

10:32 19.09.2021 (обновлено: 10:35 19.09.2021)
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© photo: Sputnik / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредварительное голосование за кандидатов от партии "Единая Россия", выдвигаемых на выборы в Госдуму
Предварительное голосование за кандидатов от партии Единая Россия, выдвигаемых на выборы в Госдуму - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Василий Батанов
/
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Около 214 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании в Госдуму
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Около 214 тысяч человек воспользовались возможностью переголосовать на выборах в Госдуму России в ходе онлайн-голосования в Москве, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.
Такой показатель составляет 12,5% от общего числа проголосовавших в столице, отметил глава общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов.
По его словам, жалоб на электронное голосование практически не поступало.
Всего дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму к утру 19 сентября воспользовались более 1,7 миллиона москвичей.
Выборы депутатов Госдумы РФ, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Онлайн-способ волеизъявления доступен в столице, а также Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. После проверок заявлений число онлайн-избирателей составило 2 миллиона 14 тысяч 765 человек. По данным на восемь часов вечера субботы, явка превысила 80 процентов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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