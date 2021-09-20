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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210920/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-662-259726592.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662
За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 534 пациента, а с начала пандемии вылечились 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T10:51+0400
2021-09-20T10:51+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 662. Скончались 34 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 595 926 случаев заражения. В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 534 человека, с начала пандемии - 563 530. Скончались 8 575.За сутки сделано 12 503 тестов, в том числе 6 912 на антиген и 5 591 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки - 5,29%, за последние 14 дней - 7,14%, за последние семь дней – 6,91%.К этому времени в Грузии сделано 1 655 040 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки 7 720.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах - 5 445, в ковид-гостиницах – 1 036.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662

10:51 20.09.2021
250
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 534 пациента, а с начала пандемии вылечились
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 662. Скончались 34 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 595 926 случаев заражения.
В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 534 человека, с начала пандемии - 563 530. Скончались 8 575.
За сутки сделано 12 503 тестов, в том числе 6 912 на антиген и 5 591 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки - 5,29%, за последние 14 дней - 7,14%, за последние семь дней – 6,91%.
К этому времени в Грузии сделано 1 655 040 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки 7 720.
В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах - 5 445, в ковид-гостиницах – 1 036.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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