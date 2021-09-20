https://sputnik-georgia.ru/20210920/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-662-259726592.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662

За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 534 пациента, а с начала пандемии вылечились 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T10:51+0400

2021-09-20T10:51+0400

2021-09-20T10:51+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259607158_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_3f21d4fc7a58d3d995f160f9f724f752.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 662. Скончались 34 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 595 926 случаев заражения. В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 534 человека, с начала пандемии - 563 530. Скончались 8 575.За сутки сделано 12 503 тестов, в том числе 6 912 на антиген и 5 591 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки - 5,29%, за последние 14 дней - 7,14%, за последние семь дней – 6,91%.К этому времени в Грузии сделано 1 655 040 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки 7 720.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах - 5 445, в ковид-гостиницах – 1 036.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19