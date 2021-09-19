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В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу

В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу

Гамкрелидзе подчеркнул, что улучшение эпидемиологической ситуации напрямую было связано с высоким показателем вакцинации 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T17:49+0400

2021-09-19T17:49+0400

2021-09-19T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Показатель ежедневных прививок против коронавируса в Грузии уменьшается, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в беседе с Rustavi-2.По словам Гамкрелидзе, данные последних четырех дней неутешительны.Как подчеркнул Гамкрелидзе, улучшение эпидемиологической ситуации напрямую было связано с высоким показателем вакцинации."Улучшение эпидемиологической ситуации с последней декады августа произошло в основном благодаря действующим регуляциям и введенным ограничениям при относительно высоком уровне вакцинации", - заявил Гамкрелидзе.По словам эпидемиолога, население не должно расслабляться. Снижение числа прививок вновь негативно отразится и на показателе смертности. За минувшие сутки в Грузии от последствий коронавируса скончались 43 пациента. Накануне - 56, позавчера 53 человека. Для сравнения в конце августа этот показатель превышал 75 человек в сутки.По данным на 19 сентября, всего в стране сделана 1 646 441 прививка. Одной дозой вакцинирован 945 291 гражданин, а это 33,1 % взрослого населения. Полный курс вакцинации прошли 701 150 человек или 24,6% взрослого населения. 18 сентября привился 14 071 человек, 17 сентября - 19 273, 16-го - 19 158. 15 и 14 сентября этот показатель превышал 25 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19