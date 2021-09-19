Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210919/v-gruzii-snizilsya-temp-vaktsinatsii-ot-koronavirusa---epidemiologi-byut-trevogu-259716108.html
В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу
В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу
Гамкрелидзе подчеркнул, что улучшение эпидемиологической ситуации напрямую было связано с высоким показателем вакцинации 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T17:49+0400
2021-09-19T17:53+0400
грузия
четвертая волна
общество
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252382044_0:173:2715:1700_1920x0_80_0_0_fc1d3a79745697305fcfbb795e09812b.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Показатель ежедневных прививок против коронавируса в Грузии уменьшается, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в беседе с Rustavi-2.По словам Гамкрелидзе, данные последних четырех дней неутешительны.Как подчеркнул Гамкрелидзе, улучшение эпидемиологической ситуации напрямую было связано с высоким показателем вакцинации."Улучшение эпидемиологической ситуации с последней декады августа произошло в основном благодаря действующим регуляциям и введенным ограничениям при относительно высоком уровне вакцинации", - заявил Гамкрелидзе.По словам эпидемиолога, население не должно расслабляться. Снижение числа прививок вновь негативно отразится и на показателе смертности. За минувшие сутки в Грузии от последствий коронавируса скончались 43 пациента. Накануне - 56, позавчера 53 человека. Для сравнения в конце августа этот показатель превышал 75 человек в сутки.По данным на 19 сентября, всего в стране сделана 1 646 441 прививка. Одной дозой вакцинирован 945 291 гражданин, а это 33,1 % взрослого населения. Полный курс вакцинации прошли 701 150 человек или 24,6% взрослого населения. 18 сентября привился 14 071 человек, 17 сентября - 19 273, 16-го - 19 158. 15 и 14 сентября этот показатель превышал 25 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252382044_108:0:2607:1874_1920x0_80_0_0_d18b6229e3cef5f4c6908ed827fac96d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу

17:49 19.09.2021 (обновлено: 17:53 19.09.2021)
437
© AP Photo / Elise AmendolaЭпидемия коронавируса - вакцинация
Эпидемия коронавируса - вакцинация - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© AP Photo / Elise Amendola
Гамкрелидзе подчеркнул, что улучшение эпидемиологической ситуации напрямую было связано с высоким показателем вакцинации
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Показатель ежедневных прививок против коронавируса в Грузии уменьшается, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в беседе с Rustavi-2.
По словам Гамкрелидзе, данные последних четырех дней неутешительны.
"В целом, эпидемическая ситуация очень медленно, но стабилизируется. Единственное, что стало наглядно вчера и позавчера - это, к сожалению, сокращение ежедневного количества прививок. Раньше у нас было снижение показателя по выходным, но уже в пятницу и четверг было видно, что вакцинация снижается, и это очень плохо", - заявил Гамкрелидзе.
Как подчеркнул Гамкрелидзе, улучшение эпидемиологической ситуации напрямую было связано с высоким показателем вакцинации.
"Улучшение эпидемиологической ситуации с последней декады августа произошло в основном благодаря действующим регуляциям и введенным ограничениям при относительно высоком уровне вакцинации", - заявил Гамкрелидзе.
По словам эпидемиолога, население не должно расслабляться. Снижение числа прививок вновь негативно отразится и на показателе смертности. За минувшие сутки в Грузии от последствий коронавируса скончались 43 пациента. Накануне - 56, позавчера 53 человека. Для сравнения в конце августа этот показатель превышал 75 человек в сутки.
По данным на 19 сентября, всего в стране сделана 1 646 441 прививка. Одной дозой вакцинирован 945 291 гражданин, а это 33,1 % взрослого населения. Полный курс вакцинации прошли 701 150 человек или 24,6% взрослого населения. 18 сентября привился 14 071 человек, 17 сентября - 19 273, 16-го - 19 158. 15 и 14 сентября этот показатель превышал 25 тысяч.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
300100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:55Новые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ
18:23Российские специалисты разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
17:49В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу
17:19Сколько заключенных в Грузии – новая статистика
16:31Предполагаемые убийцы молодого программиста в Тбилиси покинули страну - СМИ
15:42Политика вместо вакцинации: скандал с баннерами в Тбилиси набирает обороты
15:36Международные наблюдатели о том, как проходят выборы в Госдуму РФ
15:22Эксперт: почему Центральной Азии не нужны западные военные базы
14:55Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения
14:21Гарибашвили поздравил грузинских разведчиков с профессиональным праздником
13:21COVID-статистика в Грузии: все о коронавирусе за последние сутки
12:42Турецкий генерал поделился планом удара по Греции
11:41Штаб или бар? В Тбилиси прикрыли заведение Зуры Джапаридзе
10:58Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 501
10:47В Китае перевернулось пассажирское судно, есть погибшие и пропавшие без вести
10:32Выборы в Госдуму России: более 200 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании
10:01"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
09:01Грузия вошла в пятерку экономически свободных стран
01:00Какой сегодня церковный праздник: 19 сентября 2021
ВчераДело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам