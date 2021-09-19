Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу
17:49 19.09.2021 (обновлено: 17:53 19.09.2021)
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© AP Photo / Elise AmendolaЭпидемия коронавируса - вакцинация
© AP Photo / Elise Amendola
Гамкрелидзе подчеркнул, что улучшение эпидемиологической ситуации напрямую было связано с высоким показателем вакцинации
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Показатель ежедневных прививок против коронавируса в Грузии уменьшается, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в беседе с Rustavi-2.
По словам Гамкрелидзе, данные последних четырех дней неутешительны.
"В целом, эпидемическая ситуация очень медленно, но стабилизируется. Единственное, что стало наглядно вчера и позавчера - это, к сожалению, сокращение ежедневного количества прививок. Раньше у нас было снижение показателя по выходным, но уже в пятницу и четверг было видно, что вакцинация снижается, и это очень плохо", - заявил Гамкрелидзе.
Как подчеркнул Гамкрелидзе, улучшение эпидемиологической ситуации напрямую было связано с высоким показателем вакцинации.
"Улучшение эпидемиологической ситуации с последней декады августа произошло в основном благодаря действующим регуляциям и введенным ограничениям при относительно высоком уровне вакцинации", - заявил Гамкрелидзе.
По словам эпидемиолога, население не должно расслабляться. Снижение числа прививок вновь негативно отразится и на показателе смертности. За минувшие сутки в Грузии от последствий коронавируса скончались 43 пациента. Накануне - 56, позавчера 53 человека. Для сравнения в конце августа этот показатель превышал 75 человек в сутки.
По данным на 19 сентября, всего в стране сделана 1 646 441 прививка. Одной дозой вакцинирован 945 291 гражданин, а это 33,1 % взрослого населения. Полный курс вакцинации прошли 701 150 человек или 24,6% взрослого населения. 18 сентября привился 14 071 человек, 17 сентября - 19 273, 16-го - 19 158. 15 и 14 сентября этот показатель превышал 25 тысяч.
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