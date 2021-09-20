Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210920/gruzinskiy-basketbolist-vyigral-superkubok-edinoy-ligi-vtb-v-sostave-tsska-259728771.html
Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА
Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА
За 18 минут грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T12:40+0400
2021-09-20T12:40+0400
спорт
новости
цска
торнике шенгелия
баскетбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/17/250429984_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7ad9795d4c3e06ed16d286681764a67.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал обладателем Суперкубка Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА.Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги&gt;&gt;В финале нового турнира "армейцы" обыграли питерский "Зенит" со счетом 81:73.Шенгелия вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 18 минут. За это время грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов. Стоит отметить, что по количеству подборов грузинский баскетболист стал лучшим в составе обоих клубов.Самым результативным игроком в составе победителей стал датский атакующий защитник Габриэль Лундберг, набравший 14 очков.Для Шенгелия это второй титул в составе ЦСКА. В прошлом сезоне "армейцы" стали победителями Единой Лиги ВТБ.Новый сезон Единой Лиги ВТБ стартует 23 сентября. В своем первом матче ЦСКА на выезде сыграет с белорусским "Цмоки-Минск".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/17/250429984_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a055970af5f1f91d0e2af5c2504fdb15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, цска, торнике шенгелия, баскетбол

Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА

12:40 20.09.2021
322
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкИгрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
За 18 минут грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал обладателем Суперкубка Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА.
Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги>>
В финале нового турнира "армейцы" обыграли питерский "Зенит" со счетом 81:73.
Шенгелия вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 18 минут. За это время грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов. Стоит отметить, что по количеству подборов грузинский баскетболист стал лучшим в составе обоих клубов.
Самым результативным игроком в составе победителей стал датский атакующий защитник Габриэль Лундберг, набравший 14 очков.
Для Шенгелия это второй титул в составе ЦСКА. В прошлом сезоне "армейцы" стали победителями Единой Лиги ВТБ.
Новый сезон Единой Лиги ВТБ стартует 23 сентября. В своем первом матче ЦСКА на выезде сыграет с белорусским "Цмоки-Минск".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Грузинские моряки смогут плавать на судах ОАЭ
14:57Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе - видео
14:16Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"
14:01Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд
13:28Мамардашвили пропустил два гола, а "Валенсия" потерпела первое поражение в сезоне
13:13При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП
12:55Оппозиционер "проверил слух" сотрудников Службы госбезопасности Грузии
12:40Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА
12:24Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:58Стали известны лауреаты "Эмми - 2021"
11:42Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде
11:27Армения будет выпускать российскую вакцину "Спутник Лайт"
11:12Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
11:08Скончался инфицированный коронавирусом митрополит Некреси
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662
10:47Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 сентября
10:31Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
10:16Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"
09:36Хазин: западные рынки газа лихорадит
09:20Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1