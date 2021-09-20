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Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА

Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА

За 18 минут грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов 20.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал обладателем Суперкубка Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА.Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги>>В финале нового турнира "армейцы" обыграли питерский "Зенит" со счетом 81:73.Шенгелия вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 18 минут. За это время грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов. Стоит отметить, что по количеству подборов грузинский баскетболист стал лучшим в составе обоих клубов.Самым результативным игроком в составе победителей стал датский атакующий защитник Габриэль Лундберг, набравший 14 очков.Для Шенгелия это второй титул в составе ЦСКА. В прошлом сезоне "армейцы" стали победителями Единой Лиги ВТБ.Новый сезон Единой Лиги ВТБ стартует 23 сентября. В своем первом матче ЦСКА на выезде сыграет с белорусским "Цмоки-Минск".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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