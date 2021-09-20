https://sputnik-georgia.ru/20210920/gruzinskiy-basketbolist-vyigral-superkubok-edinoy-ligi-vtb-v-sostave-tsska-259728771.html
Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА
Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА
За 18 минут грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T12:40+0400
2021-09-20T12:40+0400
2021-09-20T12:40+0400
спорт
новости
цска
торнике шенгелия
баскетбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/17/250429984_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7ad9795d4c3e06ed16d286681764a67.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал обладателем Суперкубка Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА.Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги>>В финале нового турнира "армейцы" обыграли питерский "Зенит" со счетом 81:73.Шенгелия вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 18 минут. За это время грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов. Стоит отметить, что по количеству подборов грузинский баскетболист стал лучшим в составе обоих клубов.Самым результативным игроком в составе победителей стал датский атакующий защитник Габриэль Лундберг, набравший 14 очков.Для Шенгелия это второй титул в составе ЦСКА. В прошлом сезоне "армейцы" стали победителями Единой Лиги ВТБ.Новый сезон Единой Лиги ВТБ стартует 23 сентября. В своем первом матче ЦСКА на выезде сыграет с белорусским "Цмоки-Минск".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/17/250429984_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a055970af5f1f91d0e2af5c2504fdb15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, цска, торнике шенгелия, баскетбол
Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА
За 18 минут грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал обладателем Суперкубка Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА.
В финале нового турнира "армейцы" обыграли питерский "Зенит" со счетом 81:73.
Шенгелия вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 18 минут. За это время грузинский форвард набрал семь очков и сделал девять подборов. Стоит отметить, что по количеству подборов грузинский баскетболист стал лучшим в составе обоих клубов.
Самым результативным игроком в составе победителей стал датский атакующий защитник Габриэль Лундберг, набравший 14 очков.
Для Шенгелия это второй титул в составе ЦСКА. В прошлом сезоне "армейцы" стали победителями Единой Лиги ВТБ.
Новый сезон Единой Лиги ВТБ стартует 23 сентября. В своем первом матче ЦСКА на выезде сыграет с белорусским "Цмоки-Минск".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале