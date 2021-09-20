https://sputnik-georgia.ru/20210920/kandidaty-v-mery-tbilisi-provedut-debaty-vo-vtornik-259750399.html

Кандидаты в мэры Тбилиси проведут дебаты во вторник

Кандидаты в мэры Тбилиси проведут дебаты во вторник

На участие в дебатах дали свое согласие все 16 кандидатов в мэры столицы, и им будут предоставлены одинаковые условия представления своей позиции и своего... 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T20:51+0400

2021-09-20T20:51+0400

2021-09-20T21:17+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252178425_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b2100bcc6a5868d8ce8b5e59f7c83d65.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Дебаты всех кандидатов в мэры Тбилиси пройдут 21 сентября в эфире Первого канала.На участие в дебатах дали свое согласие все 16 кандидатов в мэры столицы. Для дебатов была подготовлена специальная открытая студия по адресу Белиашвили, 68."У всех участников дебатов будут одинаковые условия для того, чтобы донести свое видение до избирателей", - сообщается на сайте Первого канала.Выборы мэра Тбилиси, как и выборы в органы местного самоуправления, состоятся 2 октября.

https://sputnik-georgia.ru/20210910/kto-pobedit-na-vyborakh-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-obnarodovala-issledovanie--259497776.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, местные выборы