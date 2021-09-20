https://sputnik-georgia.ru/20210920/kandidaty-v-mery-tbilisi-provedut-debaty-vo-vtornik-259750399.html
Кандидаты в мэры Тбилиси проведут дебаты во вторник
Кандидаты в мэры Тбилиси проведут дебаты во вторник
На участие в дебатах дали свое согласие все 16 кандидатов в мэры столицы, и им будут предоставлены одинаковые условия представления своей позиции и своего... 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Дебаты всех кандидатов в мэры Тбилиси пройдут 21 сентября в эфире Первого канала.На участие в дебатах дали свое согласие все 16 кандидатов в мэры столицы. Для дебатов была подготовлена специальная открытая студия по адресу Белиашвили, 68."У всех участников дебатов будут одинаковые условия для того, чтобы донести свое видение до избирателей", - сообщается на сайте Первого канала.Выборы мэра Тбилиси, как и выборы в органы местного самоуправления, состоятся 2 октября.
https://sputnik-georgia.ru/20210910/kto-pobedit-na-vyborakh-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-obnarodovala-issledovanie--259497776.html
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политика, новости, грузия, местные выборы
Кандидаты в мэры Тбилиси проведут дебаты во вторник
20:51 20.09.2021 (обновлено: 21:17 20.09.2021)
На участие в дебатах дали свое согласие все 16 кандидатов в мэры столицы, и им будут предоставлены одинаковые условия представления своей позиции и своего видения избирателям
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
Дебаты всех кандидатов в мэры Тбилиси пройдут 21 сентября в эфире Первого канала
.
На участие в дебатах дали свое согласие все 16 кандидатов в мэры столицы. Для дебатов была подготовлена специальная открытая студия по адресу Белиашвили, 68.
"У всех участников дебатов будут одинаковые условия для того, чтобы донести свое видение до избирателей", - сообщается на сайте Первого канала.
Выборы мэра Тбилиси, как и выборы в органы местного самоуправления, состоятся 2 октября.