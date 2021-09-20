https://sputnik-georgia.ru/20210920/kovid-lotereya-v-gruzii-opredelen-obladatel-priza-v-10-tysyach-lari-259741125.html

Ковид-лотерея в Грузии: определен обладатель приза в 10 тысяч лари

Ковид-лотерея в Грузии: определен обладатель приза в 10 тысяч лари

Обладателем самого крупного приза в лотерее "Вакцинируйся и выиграй" стал житель Болниси 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T17:17+0400

2021-09-20T17:17+0400

2021-09-20T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik. Первый обладатель 10-тысячного приза определен в розыгрыше поощрительной лотереи "Вакцинируйся и выиграй" - результаты розыгрыша опубликованы на сайте Национальной лотереи Грузии.О личности счастливого обладателя 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи долларов) сообщается, что он привит препаратом Sinopharm, а вакцинировался в Болниси (Восточная Грузия). Сумма выигрыша будет вручена ему публично в ближайшее время.Среди победителей также жители Тбилиси, Гори, Батуми, Лагодехи, Зугдиди, Мартвили, где вакцинированные выиграли 5 000 лари (более 1,6 тысячи долларов), 1 500 (более 480 долларов) и 1000 лари (более 322 долларов).В Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных граждан>>В ближайшее время с победителями свяжутся представители Национальной лотереи Грузии и предоставят информацию о выигрыше. Они также получат текстовое сообщение на зарегистрированный в базе NCDC номер мобильного телефона.Список выигравших в лотерею различные денежные призы размещен на сайте Stopcov.lotto.ge.Поощрительная лотерея "Вакцинируйся и выиграй" проводится в Грузии для вакцинированных граждан с 14 сентября, и к этому времени уже разыграно 180 400 лари (более 58 тысяч долларов), победителями стали 1 137 человек.Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.У Лотерейной компании есть доступ к базам центра по контролю заболеваний, где идентифицированы все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины. Победители определяются методом случайного отбора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, "лотерейной компании грузии", вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19