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Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T09:20+0400
2021-09-20T09:20+0400
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национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 3,1112 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1

09:20 20.09.2021
169
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 3,1112 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 20 сентября
Кросс-курс основных валют на 20 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
Кросс-курс основных валют на 20 сентября
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