https://sputnik-georgia.ru/20210920/kurs-lari-dollar-259719462.html

Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1

Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару 20.09.2021, Sputnik Грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 3,1112 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии