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Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру
Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру
Оппозиционного политика вызывают в прокуратуру в качестве свидетеля по делу о тайном прослушивании 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T09:01+0400
2021-09-20T09:01+0400
2021-09-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария вызвали на опрос в прокуратуру, об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.По словам кандидата от объединенной оппозиции на пост главы Тбилисского горсовета (сакребуло), вызывают ее в качестве свидетеля по делу о прослушивании.Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам>>На прошлой неделе Хоштария подтвердила журналистам подлинность скандальных файлов с записями ее разговоров, которые были обнародованы в СМИ. По словам политика, записанный разговор состоялся в 2019 году и касался аренды офиса.На отказ Хоштария явиться в прокуратуру добровольно, в ведомстве ответили, что ее вызовут на опрос через суд.Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиков, представителей СМИ были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 13 сентября. Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения о деятельности лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он получил 30 тысяч долларов.По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, элене хоштария
Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру
Оппозиционного политика вызывают в прокуратуру в качестве свидетеля по делу о тайном прослушивании
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
Лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария вызвали на опрос в прокуратуру, об этом политик сообщила на своей странице в Facebook
.
По словам кандидата от объединенной оппозиции на пост главы Тбилисского горсовета (сакребуло), вызывают ее в качестве свидетеля по делу о прослушивании.
На прошлой неделе Хоштария подтвердила журналистам подлинность скандальных файлов с записями ее разговоров, которые были обнародованы в СМИ. По словам политика, записанный разговор состоялся в 2019 году и касался аренды офиса.
"Мне позвонили из прокуратуры и сказали, что хотят вызвать в качестве свидетеля. Я вам не доверяю, наоборот, я подам на вас жалобу, вам придется отвечать в Страсбурге, сказала я", – написала Хоштария.
На отказ Хоштария явиться в прокуратуру добровольно, в ведомстве ответили, что ее вызовут на опрос через суд.
Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиков, представителей СМИ были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 13 сентября. Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения о деятельности лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он получил 30 тысяч долларов.
По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.
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