https://sputnik-georgia.ru/20210920/lider-oppozitsionnoy-partii-droa-vyzvana-v-prokuraturu-259720184.html

Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру

Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру

Оппозиционного политика вызывают в прокуратуру в качестве свидетеля по делу о тайном прослушивании 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T09:01+0400

2021-09-20T09:01+0400

2021-09-20T09:01+0400

политика

новости

грузия

элене хоштария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249934021_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_0e569919d9e1d2cb7ef87b7f08c72e89.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария вызвали на опрос в прокуратуру, об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.По словам кандидата от объединенной оппозиции на пост главы Тбилисского горсовета (сакребуло), вызывают ее в качестве свидетеля по делу о прослушивании.Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам>>На прошлой неделе Хоштария подтвердила журналистам подлинность скандальных файлов с записями ее разговоров, которые были обнародованы в СМИ. По словам политика, записанный разговор состоялся в 2019 году и касался аренды офиса.На отказ Хоштария явиться в прокуратуру добровольно, в ведомстве ответили, что ее вызовут на опрос через суд.Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиков, представителей СМИ были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 13 сентября. Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения о деятельности лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он получил 30 тысяч долларов.По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, элене хоштария