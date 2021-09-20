Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210920/lider-oppozitsionnoy-partii-droa-vyzvana-v-prokuraturu-259720184.html
Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру
Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру
Оппозиционного политика вызывают в прокуратуру в качестве свидетеля по делу о тайном прослушивании 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T09:01+0400
2021-09-20T09:01+0400
политика
новости
грузия
элене хоштария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249934021_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_0e569919d9e1d2cb7ef87b7f08c72e89.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария вызвали на опрос в прокуратуру, об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.По словам кандидата от объединенной оппозиции на пост главы Тбилисского горсовета (сакребуло), вызывают ее в качестве свидетеля по делу о прослушивании.Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам&gt;&gt;На прошлой неделе Хоштария подтвердила журналистам подлинность скандальных файлов с записями ее разговоров, которые были обнародованы в СМИ. По словам политика, записанный разговор состоялся в 2019 году и касался аренды офиса.На отказ Хоштария явиться в прокуратуру добровольно, в ведомстве ответили, что ее вызовут на опрос через суд.Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиков, представителей СМИ были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 13 сентября. Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения о деятельности лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он получил 30 тысяч долларов.По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249934021_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_4aebc2b21a4f999449f5e819c74e2278.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, элене хоштария

Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру

09:01 20.09.2021
404
© Sputnik / Alex ShlamovЭлене Хоштария. Шествие лидеров и активистов оппозиции в Сабуртало с призывом придти на митинг 8 ноября
Элене Хоштария. Шествие лидеров и активистов оппозиции в Сабуртало с призывом придти на митинг 8 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Оппозиционного политика вызывают в прокуратуру в качестве свидетеля по делу о тайном прослушивании
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария вызвали на опрос в прокуратуру, об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.
По словам кандидата от объединенной оппозиции на пост главы Тбилисского горсовета (сакребуло), вызывают ее в качестве свидетеля по делу о прослушивании.
Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам>>
На прошлой неделе Хоштария подтвердила журналистам подлинность скандальных файлов с записями ее разговоров, которые были обнародованы в СМИ. По словам политика, записанный разговор состоялся в 2019 году и касался аренды офиса.

"Мне позвонили из прокуратуры и сказали, что хотят вызвать в качестве свидетеля. Я вам не доверяю, наоборот, я подам на вас жалобу, вам придется отвечать в Страсбурге, сказала я", – написала Хоштария.

На отказ Хоштария явиться в прокуратуру добровольно, в ведомстве ответили, что ее вызовут на опрос через суд.
Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиков, представителей СМИ были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 13 сентября. Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения о деятельности лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он получил 30 тысяч долларов.
По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
030003
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:12Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
11:08Скончался инфицированный коронавирусом митрополит Некреси
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662
10:47Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 сентября
10:31Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
10:16Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"
09:36Хазин: западные рынки газа лихорадит
09:20Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1
09:01Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру
08:36Вулкан проснулся на Канарских островах: туризм под угрозой
08:01Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов
07:01Орнитологи со всего мира собрались в Грузии
ВчераКого вы видите будущим мэром Тбилиси - результаты опроса на сайте Sputnik
ВчераНепогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ
ВчераВ Грузии произошло землетрясение
ВчераНовые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ
ВчераРоссийские специалисты разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
ВчераВ Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу
ВчераСколько заключенных в Грузии – новая статистика
ВчераПредполагаемые убийцы молодого программиста в Тбилиси покинули страну - СМИ