https://sputnik-georgia.ru/20210920/na-kogo-rasschitana-tretya-doza-vaktsiny-protiv-covid-19--otvet-minzdrava-gruzii-259738452.html
Кто получит третью дозу вакцины против COVID-19? - ответ Минздрава Грузии
Кто получит третью дозу вакцины против COVID-19? - ответ Минздрава Грузии
Третья доза вакцины от коронавируса, или так называемая бустер-доза, прежде всего будет рекомендована лицам со слабой иммунной системой 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T16:16+0400
2021-09-20T16:16+0400
2021-09-20T17:29+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/12/251210326_0:228:2699:1746_1920x0_80_0_0_c89c2236f1649cb8aa4c965e36fa4ce2.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Лица со слабой иммунной системой будут первой группой, которой коснется так называемая бустер-доза, то есть третья доза вакцины против коронавируса, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.Что касается остальных лиц, Минздрав Грузии будет ждать рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу>>На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer и AstraZeneca. Для того, чтобы сделать полную дозу вакцины этих компаний, нужно привиться дважды. Скоро Грузия должна получить вакцину Johnson&Johnson, одной дозы которой достаточно для иммунизации против коронавируса. Вакцинация в стране бесплатная и добровольная. Также могут привиться иностранцы, проживающие в Грузии.В Грузии к этому времени сделано 1 655 040 прививок , двумя дозами вакцинированы - 707 563 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/12/251210326_34:0:2666:1974_1920x0_80_0_0_fd5cf849b5dd06179014c17ebe8872ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Кто получит третью дозу вакцины против COVID-19? - ответ Минздрава Грузии
16:16 20.09.2021 (обновлено: 17:29 20.09.2021)
Третья доза вакцины от коронавируса, или так называемая бустер-доза, прежде всего будет рекомендована лицам со слабой иммунной системой
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Лица со слабой иммунной системой будут первой группой, которой коснется так называемая бустер-доза, то есть третья доза вакцины против коронавируса, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Что касается остальных лиц, Минздрав Грузии будет ждать рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
"В связи с этим вопросом уже существуют научные исследования, и по международной практике рекомендована иммунизация третьей дозой через 6-8 месяцев. Чаще речь идет о лицах со слабой иммунной системой, и у нас тоже первой группой, в отношении которой предполагается бустер-доза, будут именно они", - заявила Габуния.
На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer и AstraZeneca. Для того, чтобы сделать полную дозу вакцины этих компаний, нужно привиться дважды. Скоро Грузия должна получить вакцину Johnson&Johnson, одной дозы которой достаточно для иммунизации против коронавируса. Вакцинация в стране бесплатная и добровольная. Также могут привиться иностранцы, проживающие в Грузии.
В Грузии к этому времени сделано 1 655 040 прививок , двумя дозами вакцинированы - 707 563 человека.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.