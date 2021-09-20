https://sputnik-georgia.ru/20210920/na-kogo-rasschitana-tretya-doza-vaktsiny-protiv-covid-19--otvet-minzdrava-gruzii-259738452.html

Кто получит третью дозу вакцины против COVID-19? - ответ Минздрава Грузии

Кто получит третью дозу вакцины против COVID-19? - ответ Минздрава Грузии

Третья доза вакцины от коронавируса, или так называемая бустер-доза, прежде всего будет рекомендована лицам со слабой иммунной системой 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T16:16+0400

2021-09-20T16:16+0400

2021-09-20T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Лица со слабой иммунной системой будут первой группой, которой коснется так называемая бустер-доза, то есть третья доза вакцины против коронавируса, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.Что касается остальных лиц, Минздрав Грузии будет ждать рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу>>На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer и AstraZeneca. Для того, чтобы сделать полную дозу вакцины этих компаний, нужно привиться дважды. Скоро Грузия должна получить вакцину Johnson&Johnson, одной дозы которой достаточно для иммунизации против коронавируса. Вакцинация в стране бесплатная и добровольная. Также могут привиться иностранцы, проживающие в Грузии.В Грузии к этому времени сделано 1 655 040 прививок , двумя дозами вакцинированы - 707 563 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19