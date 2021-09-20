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Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса
Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса
Пандемия привела к мировому кризису на рынке жилья и напоминает период, предшествовавший финансовому кризису 2008-2009 гг., считают журналисты Bloomberg 20.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Сильный всемирный кризис на рынке жилья - эксперты называют эту проблему еще одним последствием пандемии коронавируса, пишет агентство Bloomberg.Как считает автор статьи Алан Кроуфорд, проблемы коснулись не только сферы покупки, но и аренды недвижимого имущества.Грузия вошла в пятерку экономически свободных стран &gt;&gt;&gt;"Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима", — цитируют в статье слова мэра немецкой столицы Михаэля Мюллера.По мнению Кроуфорда, сложившееся положение стало результатом сочетания низких процентных ставок, установленных до пандемии, а также изменений, случившихся из-за коронавируса. В итоге темпы строительства нового жилья резко рухнули, люди стали меньше тратить и перестали продавать свои дома.Ситуация на рынке очень уж напоминает период, предшествовавший финансовому кризису 2008-2009 годов, считает Кроуфорд. Во многих странах возникла угроза возникновения "пузыря" на рынке недвижимости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса

18:32 20.09.2021
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© AP Photo / Francois MoriПрезентация Большого дворца Ephemere с видом на Эйфелеву башню в Париже
Презентация Большого дворца Ephemere с видом на Эйфелеву башню в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
Пандемия привела к мировому кризису на рынке жилья и напоминает период, предшествовавший финансовому кризису 2008-2009 гг., считают журналисты Bloomberg
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Сильный всемирный кризис на рынке жилья - эксперты называют эту проблему еще одним последствием пандемии коронавируса, пишет агентство Bloomberg.
Как считает автор статьи Алан Кроуфорд, проблемы коснулись не только сферы покупки, но и аренды недвижимого имущества.
Грузия вошла в пятерку экономически свободных стран >>>
"Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима", — цитируют в статье слова мэра немецкой столицы Михаэля Мюллера.
По мнению Кроуфорда, сложившееся положение стало результатом сочетания низких процентных ставок, установленных до пандемии, а также изменений, случившихся из-за коронавируса. В итоге темпы строительства нового жилья резко рухнули, люди стали меньше тратить и перестали продавать свои дома.

Журналист утверждает, что государствам не удалось найти оптимального решения проблемы и власти предлагают частные полумеры, дабы снизить напряженность населения. Так, в Канаде предложили временно запретить продажу жилья иностранцам. А власти Китая серьезно обсуждают вопрос ввода ограничений в строительной отрасли, чтобы снизить цены.

Ситуация на рынке очень уж напоминает период, предшествовавший финансовому кризису 2008-2009 годов, считает Кроуфорд. Во многих странах возникла угроза возникновения "пузыря" на рынке недвижимости.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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