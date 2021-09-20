https://sputnik-georgia.ru/20210920/oppozitsionnye-kandidaty-v-mery-batumi-ne-veryat-rezultatam-oprosa-mechty-259753683.html

Оппозиционные кандидаты в мэры Батуми не верят результатам опроса "Мечты"

Оппозиционные кандидаты в мэры Батуми не верят результатам опроса "Мечты"

Согласно результатам опроса, в первом туре выборов кандидат от правящей партии Арчил Чиковани получит 54,1% голосов 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T23:22+0400

2021-09-20T23:22+0400

2021-09-21T00:09+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Кандидаты в мэры Батуми от оппозиционных партий выразили недоверие в отношении результатов социологического исследования правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", обнародованных в понедельник.Согласно результатам опроса, в первом туре выборов кандидат от правящей партии Арчил Чиковани получит 54,1% голосов. На втором месте кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе (30,6%). На третьем – Ираклий Микеладзе от партии "Для Грузии" (4,6%)."В Батуми обязательно победит оппозиционное объединение. Как вы знаете, в Батуми 10 оппозиционных партий находятся в тесной координации, в мажоритарных округах, и касательно единого кандидата у нас идет тесное сотрудничество. Мэр Батуми обязательно будет коалиционным, и большинство депутатов Сакребуло будут из разных партий", - заявил кандидат в мэры Батуми от партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе в эфире телеканала Rustavi2."Мы точно знаем, что грузинский народ сделает правильный выбор и 2 октября мы увидим результаты, которые, я уверен, нужны нашей стране и нашему городу. На данный момент нужны молодые, талантливые люди", - сказал Ираклий Микеладзе, кандидат в мэры Батуми от партии "Для Грузии".Сами представители правящей партии уверены – все кандидаты от "Грузинской мечты" победят во всех городах в первом же туре выборов в местные органы власти.Опрос проводился методом прямого интервью с 13 по 18 сентября. Было опрошено 2 690 респондентов. Предпочтительную политическую партию назвали 87,9% от общего числа респондентов. Погрешность составляет 3%.Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах страны.

https://sputnik-georgia.ru/20210920/kto-pobedit-na-vyborakh-v-batumi-issledovanie-gruzinskoy-mechty-259734984.html

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