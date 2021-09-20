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Местные выборы в Грузии 2021
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Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"
Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"
По данным исследования правящей партии, их кандидаты одержат уверенную победу на предстоящих выборах 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T14:16+0400
2021-09-20T14:16+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik. Правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила результаты собственного социологического опроса в преддверии выборов в местные органы власти.На этот раз опрос проводили в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария). А результаты исследования на специальном брифинге представил секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили.На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Батуми, за какого кандидата Вы бы проголосовали", ответы распределились следующим образом:"Как вы видите, у кандидата в мэры от "Грузинской мечты" есть твердая возможность выиграть выборы с большим преимуществом в первом же туре. Безусловно, все будет зависеть от активности батумских избирателей 2 октября", – заявил Папуашвили.Что касается рейтинга кандидатов в депутаты сакребуло Батуми, то на вопрос "Если бы завтра проводились выборы батумского сакребуло, за какую политическую партию Вы бы проголосовали", голоса распределились бы следующим образом:"С учетом рейтингов все семь кандидатов в мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" убедительно побеждают на выборах. Соответственно, если выборы в сакребуло Батуми завершатся подобным результатом, мандаты членов сакребуло распределятся следующих образом: "Грузинская мечта" – 24 мандата, "Единое национальное движение" – 10 мандатов, партия "Для Грузии" – 1 мандат", – заявил Папуашвили.Опрос проводился методом прямого интервью с 13 по 18 сентября. Было опрошено 2 690 респондентов. Предпочтительную политическую партию назвали 87,9% от общего числа респондентов. Погрешность составляет 3%.Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта

Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"

14:16 20.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборная символика и коронавирус. Баннер правящей партии "Грузинская мечта" на автобусной остановке
Предвыборная символика и коронавирус. Баннер правящей партии Грузинская мечта на автобусной остановке - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По данным исследования правящей партии, их кандидаты одержат уверенную победу на предстоящих выборах
ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik. Правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила результаты собственного социологического опроса в преддверии выборов в местные органы власти.
На этот раз опрос проводили в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария). А результаты исследования на специальном брифинге представил секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили.
На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Батуми, за какого кандидата Вы бы проголосовали", ответы распределились следующим образом:
Арчил Чиковани ("Грузинская мечта") – 54,1%
Георгий Киртадзе (ЕНД) – 30,6%
Ираклий Микеладзе ("Для Грузии") – 4,6%
Георгий Путкарадзе ("Гирчи – Больше свободы") – 2,1%
Бондо Гугуладзе ("Альянс патриотов Грузии") – 1,9%
Кахабер Цискаридзе (независимый кандидат) – 1,2%
Остальные кандидаты – 5,5%.
"Как вы видите, у кандидата в мэры от "Грузинской мечты" есть твердая возможность выиграть выборы с большим преимуществом в первом же туре. Безусловно, все будет зависеть от активности батумских избирателей 2 октября", – заявил Папуашвили.
Что касается рейтинга кандидатов в депутаты сакребуло Батуми, то на вопрос "Если бы завтра проводились выборы батумского сакребуло, за какую политическую партию Вы бы проголосовали", голоса распределились бы следующим образом:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 49,2%
"Единое национальное движение" – 29,8%
"Для Грузии" - 4,1%
"Гирчи – больше свободы" - 2,8%
"Лело" – 2,1%
"Альянс патриотов Грузии" – 1,9%
"Третья сила" – 1,2%
"Граждане" – 1,2%
"Лейбористская партия Грузии" – 1,1%
"Европейская Грузия" – 1,1%
"Гирчи" – 0,6%
Остальные партии – 4,9%.
"С учетом рейтингов все семь кандидатов в мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" убедительно побеждают на выборах. Соответственно, если выборы в сакребуло Батуми завершатся подобным результатом, мандаты членов сакребуло распределятся следующих образом: "Грузинская мечта" – 24 мандата, "Единое национальное движение" – 10 мандатов, партия "Для Грузии" – 1 мандат", – заявил Папуашвили.
Опрос проводился методом прямого интервью с 13 по 18 сентября. Было опрошено 2 690 респондентов. Предпочтительную политическую партию назвали 87,9% от общего числа респондентов. Погрешность составляет 3%.
Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах страны.
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