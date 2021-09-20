https://sputnik-georgia.ru/20210920/kto-pobedit-na-vyborakh-v-batumi-issledovanie-gruzinskoy-mechty-259734984.html

Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"

Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"

По данным исследования правящей партии, их кандидаты одержат уверенную победу на предстоящих выборах 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T14:16+0400

2021-09-20T14:16+0400

2021-09-20T14:16+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/18/249796569_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_26ba2d71d7436bf7ac1770654f5b1592.jpg

ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik. Правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила результаты собственного социологического опроса в преддверии выборов в местные органы власти.На этот раз опрос проводили в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария). А результаты исследования на специальном брифинге представил секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили.На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Батуми, за какого кандидата Вы бы проголосовали", ответы распределились следующим образом:"Как вы видите, у кандидата в мэры от "Грузинской мечты" есть твердая возможность выиграть выборы с большим преимуществом в первом же туре. Безусловно, все будет зависеть от активности батумских избирателей 2 октября", – заявил Папуашвили.Что касается рейтинга кандидатов в депутаты сакребуло Батуми, то на вопрос "Если бы завтра проводились выборы батумского сакребуло, за какую политическую партию Вы бы проголосовали", голоса распределились бы следующим образом:"С учетом рейтингов все семь кандидатов в мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" убедительно побеждают на выборах. Соответственно, если выборы в сакребуло Батуми завершатся подобным результатом, мандаты членов сакребуло распределятся следующих образом: "Грузинская мечта" – 24 мандата, "Единое национальное движение" – 10 мандатов, партия "Для Грузии" – 1 мандат", – заявил Папуашвили.Опрос проводился методом прямого интервью с 13 по 18 сентября. Было опрошено 2 690 респондентов. Предпочтительную политическую партию назвали 87,9% от общего числа респондентов. Погрешность составляет 3%.Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, грузинская мечта