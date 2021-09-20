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Первые ипотечные кредиты на льготных условиях выданы в Грузии
Первые ипотечные кредиты на льготных условиях выданы в Грузии
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T23:45+0400
2021-09-20T23:45+0400
2021-09-21T00:11+0400
экономика
грузия
производи в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. К этому времени в Грузии выдано 47 льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными. По информации Первого канала, на данный момент еще 17 заявок на получение ипотечного кредита в рамках госпрограммы "Производи в Грузии" находится на рассмотрении.Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.Кто может воспользоваться программой:Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте:Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.Для развития экономики Грузии и улучшения социально-финансового положения граждан власти расширили программу "Производи в Грузии", добавив к ней четыре новых компонента, один из которых "Субсидированная ипотека". Кроме улучшения жилищных условий грузинских семей, программа служит для стимулирования спроса на недвижимость.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210913/semi-v-gruzii-vklyuchayutsya-v-gosprogrammu-lgotnoy-ipoteki-259554857.html
https://sputnik-georgia.ru/20210205/Pochemu-Natsbank-Gruzii-protiv-prodolzheniya-subsidirovaniya-ipoteki-250799883.html
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экономика, грузия, производи в грузии
Первые ипотечные кредиты на льготных условиях выданы в Грузии
23:45 20.09.2021 (обновлено: 00:11 21.09.2021)
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. К этому времени в Грузии выдано 47 льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными. По информации Первого канала, на данный момент еще 17 заявок на получение ипотечного кредита в рамках госпрограммы "Производи в Грузии" находится на рассмотрении.
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.
Кто может воспользоваться программой:
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.
Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте:
Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года
Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари
Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари.
Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.
В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.
Для развития экономики Грузии и улучшения социально-финансового положения граждан власти расширили программу "Производи в Грузии", добавив к ней четыре новых компонента, один из которых "Субсидированная ипотека". Кроме улучшения жилищных условий грузинских семей, программа служит для стимулирования спроса на недвижимость.
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