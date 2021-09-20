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Поехать в США смогут только полностью вакцинированные
Поехать в США смогут только полностью вакцинированные
В администрации президента США считают, что такая строгая мера должна помочь остановить распространение коронавируса 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Власти США с ноября текущего года введут требование о полной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев."Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными. Это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19", - написал в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США с ноября снимут ограничения на въезд в страну привитых от коронавируса пассажиров из ЕС и Британии.
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в мире, сша, коронавирус covid-19

Поехать в США смогут только полностью вакцинированные

22:39 20.09.2021 (обновлено: 22:58 20.09.2021)
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© REUTERS / Caitlin OchsЛюди получают вакцины от COVID-19 в Американском музее естественной истории на Манхэттене, США
Люди получают вакцины от COVID-19 в Американском музее естественной истории на Манхэттене, США - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Caitlin Ochs
В администрации президента США считают, что такая строгая мера должна помочь остановить распространение коронавируса
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Власти США с ноября текущего года введут требование о полной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.
"Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными. Это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19", - написал в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ
7 сентября, 21:21
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Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США с ноября снимут ограничения на въезд в страну привитых от коронавируса пассажиров из ЕС и Британии.
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