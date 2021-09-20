https://sputnik-georgia.ru/20210920/poekhat-v-ssha-smogut-tolko-polnostyu-vaktsinirovannye-259753270.html
Поехать в США смогут только полностью вакцинированные
Поехать в США смогут только полностью вакцинированные
В администрации президента США считают, что такая строгая мера должна помочь остановить распространение коронавируса 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T22:39+0400
2021-09-20T22:39+0400
2021-09-20T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Власти США с ноября текущего года введут требование о полной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев."Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными. Это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19", - написал в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США с ноября снимут ограничения на въезд в страну привитых от коронавируса пассажиров из ЕС и Британии.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/zabolevaemost-covid-19-v-mire-vyshla-na-plato--voz--259403965.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сша, коронавирус covid-19
Поехать в США смогут только полностью вакцинированные
22:39 20.09.2021 (обновлено: 22:58 20.09.2021)
В администрации президента США считают, что такая строгая мера должна помочь остановить распространение коронавируса
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Власти США с ноября текущего года введут требование о полной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.
"Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными. Это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19", - написал в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США с ноября снимут ограничения на въезд в страну привитых от коронавируса пассажиров из ЕС и Британии.