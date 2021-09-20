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Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза
Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза
К середине 2022 года пропускная способность сухопутного сообщения Грузии с Россией вырастет в шесть с половиной раз. 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T17:23+0400
2021-09-20T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Армянские машины с 2022 года получат возможность пересекать КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе быстрее и легче, заявил замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач, сообщает Sputnik Армения.Армения продолжает надеяться на альтернативу Ларсу&gt;&gt;К середине 2022 года будет завершен капитальный ремонт КПП и пролегающего к нему участка дороги, в связи с чем его пропускная способность вырастет в шесть с половиной раз – примерно до 2 650 машин в день, с перспективами расширения до трех тысяч.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, россия, в мире, грузия, кавказ, верхний ларс, армения

Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза

17:23 20.09.2021 (обновлено: 17:43 20.09.2021)
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© Sputnik / Alex ShlamovОчередь из фур в направлении ТПП "Казбеги - Верхний Ларс"
Очередь из фур в направлении ТПП Казбеги - Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
К середине 2022 года пропускная способность сухопутного сообщения Грузии с Россией вырастет в шесть с половиной раз.
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Армянские машины с 2022 года получат возможность пересекать КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе быстрее и легче, заявил замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач, сообщает Sputnik Армения.
Армения продолжает надеяться на альтернативу Ларсу>>
К середине 2022 года будет завершен капитальный ремонт КПП и пролегающего к нему участка дороги, в связи с чем его пропускная способность вырастет в шесть с половиной раз – примерно до 2 650 машин в день, с перспективами расширения до трех тысяч.

"Таким образом, трудности, с которыми сталкиваются армянские машины, будут решены, что существенно поможет взаимной торговле между нашими странами", – сказал он в ходе армяно-российского бизнес-форума в Ереване.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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