https://sputnik-georgia.ru/20210920/propusknaya-sposobnost-kpp-verkhniy-lars-k-2022-godu-uvelichitsya-v-65-raz-259744732.html

Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза

Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза

К середине 2022 года пропускная способность сухопутного сообщения Грузии с Россией вырастет в шесть с половиной раз. 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T17:23+0400

2021-09-20T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Армянские машины с 2022 года получат возможность пересекать КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе быстрее и легче, заявил замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач, сообщает Sputnik Армения.Армения продолжает надеяться на альтернативу Ларсу>>К середине 2022 года будет завершен капитальный ремонт КПП и пролегающего к нему участка дороги, в связи с чем его пропускная способность вырастет в шесть с половиной раз – примерно до 2 650 машин в день, с перспективами расширения до трех тысяч.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, россия, в мире, грузия, кавказ, верхний ларс, армения