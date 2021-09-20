https://sputnik-georgia.ru/20210920/propusknaya-sposobnost-kpp-verkhniy-lars-k-2022-godu-uvelichitsya-v-65-raz-259744732.html
Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза
Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза
К середине 2022 года пропускная способность сухопутного сообщения Грузии с Россией вырастет в шесть с половиной раз. 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T17:23+0400
2021-09-20T17:23+0400
2021-09-20T17:43+0400
экономика
россия
в мире
грузия
кавказ
верхний ларс
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24169/50/241695094_0:76:3375:1974_1920x0_80_0_0_791407c0c427f6dde1c439c9ae34900d.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Армянские машины с 2022 года получат возможность пересекать КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе быстрее и легче, заявил замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач, сообщает Sputnik Армения.Армения продолжает надеяться на альтернативу Ларсу>>К середине 2022 года будет завершен капитальный ремонт КПП и пролегающего к нему участка дороги, в связи с чем его пропускная способность вырастет в шесть с половиной раз – примерно до 2 650 машин в день, с перспективами расширения до трех тысяч.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24169/50/241695094_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_b7a07243fa9000b511d6124a1ca5cc91.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, россия, в мире, грузия, кавказ, верхний ларс, армения
Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза
17:23 20.09.2021 (обновлено: 17:43 20.09.2021)
К середине 2022 года пропускная способность сухопутного сообщения Грузии с Россией вырастет в шесть с половиной раз.
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik.
Армянские машины с 2022 года получат возможность пересекать КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе быстрее и легче, заявил замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач, сообщает Sputnik Армения
.
К середине 2022 года будет завершен капитальный ремонт КПП и пролегающего к нему участка дороги, в связи с чем его пропускная способность вырастет в шесть с половиной раз – примерно до 2 650 машин в день, с перспективами расширения до трех тысяч.
"Таким образом, трудности, с которыми сталкиваются армянские машины, будут решены, что существенно поможет взаимной торговле между нашими странами", – сказал он в ходе армяно-российского бизнес-форума в Ереване.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.