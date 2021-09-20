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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 сентября

Эта неделя в столице будет переменчивой, к выходным температура понизится до 23-24 градусов 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду – временами ясно, временами облачно и дождливо.В понедельник, 20 сентября, в столице утром будет светить солнце, а днем и вечером ожидается частично облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 29 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Непогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ>>Закат в Тбилиси будет в 19:02.Во вторник, 21 сентября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода.Восход солнца будет в 06:46. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:00.В среду, 22 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду. Восход солнца будет в 06:47.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 26 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 или 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:59.В четверг, 23 сентября, в столице Грузии ожидается облачная погода с кратковременными дождями.Восход солнца будет в 06:48.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 17 градусов. А днем – максимум 24 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:57.В пятницу, 24 сентября, в Тбилиси сохранится облачная погода, ожидаются кратковременные дожди. Восход солнца будет в 06:49. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов. А днем – максимум 21 градус тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:55.В субботу, 25 сентября, в Тбилиси ясная и солнечная погода сменится облачной.Восход солнца будет в 06:50. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. А днем температура поднимется максимум до 23 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:53.В воскресенье, 26 сентября, в столице Грузии погода прояснится. Синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду.Восход солнца будет в 06:51.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов. А днем поднимется максимум до 24 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:52.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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