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В Грузии от коронавируса скончались новорожденные близнецы
В Грузии от коронавируса скончались новорожденные близнецы
Врачи боролись за жизнь детей больше месяца, но спасти их, как и мать близнецов, не удалось 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T17:32+0400
2021-09-20T17:32+0400
2021-09-20T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Инфицированные коронавирусом новорожденные близнецы скончались в клинике "Бомонд" в Кутаиси.Близнецы родились на 28-й неделе беременности инфицированной коронавирусом матери и больше месяца находились под наблюдением врачей.По словам медиков, легкие близнецов были поражены ковидной пневмонией.Состояние младенцев-близнецов c COVID в Грузии стабилизировалось>>"Близнецы были подключены к аппарату искусственного дыхания сразу же после рождения. Они родились с респираторным дистресс-синдромом, в динамике их состояние ухудшилось. Оба близнеца родились ковид-положительными. Все отделение боролось в круглосуточном режиме за их жизни, они не были обделены вниманием, однако, несмотря на это, мы получили такой печальный результат", - заявила глава интенсивного отделения новорожденных клиники "Бомонд" Марина Бараташвили.Мать близнецов скончалась две недели назад после кесарева сечения в результате пневмонии, вызванной коронавирусом. Она и стала источником заражения близнецов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дети, коронавирус covid-19
В Грузии от коронавируса скончались новорожденные близнецы
17:32 20.09.2021 (обновлено: 17:51 20.09.2021)
Врачи боролись за жизнь детей больше месяца, но спасти их, как и мать близнецов, не удалось
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Инфицированные коронавирусом новорожденные близнецы скончались в клинике "Бомонд" в Кутаиси.
Близнецы родились на 28-й неделе беременности инфицированной коронавирусом матери и больше месяца находились под наблюдением врачей.
По словам медиков, легкие близнецов были поражены ковидной пневмонией.
"Близнецы были подключены к аппарату искусственного дыхания сразу же после рождения. Они родились с респираторным дистресс-синдромом, в динамике их состояние ухудшилось. Оба близнеца родились ковид-положительными. Все отделение боролось в круглосуточном режиме за их жизни, они не были обделены вниманием, однако, несмотря на это, мы получили такой печальный результат", - заявила глава интенсивного отделения новорожденных клиники "Бомонд" Марина Бараташвили.
Мать близнецов скончалась две недели назад после кесарева сечения в результате пневмонии, вызванной коронавирусом. Она и стала источником заражения близнецов.
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