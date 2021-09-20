https://sputnik-georgia.ru/20210920/vrachi-nazvali-produkty-kotorye-luchshe-ne--upotreblyat-pri-postkovide-259726373.html

Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде

Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде

Медик объяснил, какие продукты нужны исключить из рациона при постковидном синдроме 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T11:42+0400

2021-09-20T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сахар и продукты с высоким гликемическим индексом не следует принимать при постковидном синдроме. Об этом сказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург."Постковидный синдром" – это набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Среди признаков постковида – головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других."Постковид" – с какими осложнениями чаще всего сталкиваются пациенты в Грузии? >>>По словам врача, этот синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета.Тем временем в рацион нужно добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил медик."Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами – это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки без сахара и сложные углеводы –гречка, овсянка, хлеб с отрубями", – отметил доктор.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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