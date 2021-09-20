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Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде
Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде
Медик объяснил, какие продукты нужны исключить из рациона при постковидном синдроме 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T11:42+0400
2021-09-20T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сахар и продукты с высоким гликемическим индексом не следует принимать при постковидном синдроме. Об этом сказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург."Постковидный синдром" – это набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Среди признаков постковида – головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других."Постковид" – с какими осложнениями чаще всего сталкиваются пациенты в Грузии? >>>По словам врача, этот синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета.Тем временем в рацион нужно добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил медик."Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами – это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки без сахара и сложные углеводы –гречка, овсянка, хлеб с отрубями", – отметил доктор.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, в мире, михаил гинзбург, коронавирус covid-19
Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде
11:42 20.09.2021 (обновлено: 11:45 20.09.2021)
Медик объяснил, какие продукты нужны исключить из рациона при постковидном синдроме
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сахар и продукты с высоким гликемическим индексом не следует принимать при постковидном синдроме. Об этом сказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
"Постковидный синдром" – это набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Среди признаков постковида – головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.
По словам врача, этот синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета.
"Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", – пояснил Гинзбург в беседе с Ura.ru.
Тем временем в рацион нужно добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил медик.
"Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами – это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки без сахара и сложные углеводы –гречка, овсянка, хлеб с отрубями", – отметил доктор.
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