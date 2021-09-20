Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210920/vrachi-nazvali-produkty-kotorye-luchshe-ne--upotreblyat-pri-postkovide-259726373.html
Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде
Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде
Медик объяснил, какие продукты нужны исключить из рациона при постковидном синдроме 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T11:42+0400
2021-09-20T11:45+0400
общество
новости
в мире
михаил гинзбург
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249079301_0:143:3077:1873_1920x0_80_0_0_ee18e8a2e79531ccbb3f4dee6d35ad2d.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сахар и продукты с высоким гликемическим индексом не следует принимать при постковидном синдроме. Об этом сказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург."Постковидный синдром" – это набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Среди признаков постковида – головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других."Постковид" – с какими осложнениями чаще всего сталкиваются пациенты в Грузии? &gt;&gt;&gt;По словам врача, этот синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета.Тем временем в рацион нужно добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил медик."Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами – это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки без сахара и сложные углеводы –гречка, овсянка, хлеб с отрубями", – отметил доктор.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249079301_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_26a6aff66a09e2472e899c56f32324a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, михаил гинзбург, коронавирус covid-19

Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде

11:42 20.09.2021 (обновлено: 11:45 20.09.2021)
335
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкСахар, архивное фото
Сахар, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
Перейти в фотобанк
Медик объяснил, какие продукты нужны исключить из рациона при постковидном синдроме
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сахар и продукты с высоким гликемическим индексом не следует принимать при постковидном синдроме. Об этом сказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
"Постковидный синдром" – это набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Среди признаков постковида – головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.
"Постковид" – с какими осложнениями чаще всего сталкиваются пациенты в Грузии? >>>
По словам врача, этот синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета.

"Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", – пояснил Гинзбург в беседе с Ura.ru.

Тем временем в рацион нужно добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил медик.
"Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами – это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки без сахара и сложные углеводы –гречка, овсянка, хлеб с отрубями", – отметил доктор.
Читайте также:
"Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться?
Постковид среди детей – что известно в Грузии о новом педиатрическом синдроме?
Чем опасна ревакцинация от коронавируса? Новое предупреждение ученых
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Грузинские моряки смогут плавать на судах ОАЭ
14:57Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе - видео
14:16Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"
14:01Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд
13:28Мамардашвили пропустил два гола, а "Валенсия" потерпела первое поражение в сезоне
13:13При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП
12:55Оппозиционер "проверил слух" сотрудников Службы госбезопасности Грузии
12:40Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА
12:24Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:58Стали известны лауреаты "Эмми - 2021"
11:42Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде
11:27Армения будет выпускать российскую вакцину "Спутник Лайт"
11:12Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
11:08Скончался инфицированный коронавирусом митрополит Некреси
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662
10:47Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 сентября
10:31Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
10:16Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"
09:36Хазин: западные рынки газа лихорадит
09:20Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1