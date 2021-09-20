https://sputnik-georgia.ru/20210920/vybory-i-bezopasnost-politseyskikh-v-gruzii-uchat-reagirovat-na-narusheniya-259747367.html

Выборы и безопасность: полицейских в Грузии учат реагировать на нарушения

Выборы и безопасность: полицейских в Грузии учат реагировать на нарушения

Специально подготовленные сотрудники МВД будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T19:46+0400

2021-09-20T19:46+0400

2021-09-20T19:46+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии приняли участие в онлайн-тренинге "Выборы и безопасность", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Кого вы видите будущим мэром Тбилиси - результаты опроса на сайте Sputnik>>Участники тренинга ознакомились с законодательством о выявлении рисков, превентивных мерах и механизмах реагирования на нарушения, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса в предвыборный период и в день голосования.По данным ведомства, онлайн-курс для руководителей структурных подразделений длился два дня. В нем приняли участие 879 сотрудников ведомства.Тренинг проводился представителями Центра развития избирательной системы, реформ и обучения. Специально подготовленные сотрудники будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах.Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии в субботу, 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, местные выборы, безопасность, выборы