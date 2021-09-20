https://sputnik-georgia.ru/20210920/vybory-i-bezopasnost-politseyskikh-v-gruzii-uchat-reagirovat-na-narusheniya-259747367.html
Выборы и безопасность: полицейских в Грузии учат реагировать на нарушения
Выборы и безопасность: полицейских в Грузии учат реагировать на нарушения
Специально подготовленные сотрудники МВД будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T19:46+0400
2021-09-20T19:46+0400
2021-09-20T19:46+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
безопасность
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252260501_139:126:3000:1735_1920x0_80_0_0_441644136cbe9cf471bfd73155bd47e8.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии приняли участие в онлайн-тренинге "Выборы и безопасность", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Кого вы видите будущим мэром Тбилиси - результаты опроса на сайте Sputnik>>Участники тренинга ознакомились с законодательством о выявлении рисков, превентивных мерах и механизмах реагирования на нарушения, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса в предвыборный период и в день голосования.По данным ведомства, онлайн-курс для руководителей структурных подразделений длился два дня. В нем приняли участие 879 сотрудников ведомства.Тренинг проводился представителями Центра развития избирательной системы, реформ и обучения. Специально подготовленные сотрудники будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах.Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии в субботу, 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252260501_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_e9999604cd04851f809bc7609cbadbd6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, местные выборы, безопасность, выборы
Выборы и безопасность: полицейских в Грузии учат реагировать на нарушения
Специально подготовленные сотрудники МВД будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
Сотрудники МВД Грузии приняли участие в онлайн-тренинге "Выборы и безопасность", говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.
Участники тренинга ознакомились с законодательством о выявлении рисков, превентивных мерах и механизмах реагирования на нарушения, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса в предвыборный период и в день голосования.
По данным ведомства, онлайн-курс для руководителей структурных подразделений длился два дня. В нем приняли участие 879 сотрудников ведомства.
Тренинг проводился представителями Центра развития избирательной системы, реформ и обучения. Специально подготовленные сотрудники будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии в субботу, 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.