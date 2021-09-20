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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Выборы и безопасность: полицейских в Грузии учат реагировать на нарушения
Выборы и безопасность: полицейских в Грузии учат реагировать на нарушения
Специально подготовленные сотрудники МВД будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T19:46+0400
2021-09-20T19:46+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии приняли участие в онлайн-тренинге "Выборы и безопасность", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Кого вы видите будущим мэром Тбилиси - результаты опроса на сайте Sputnik&gt;&gt;Участники тренинга ознакомились с законодательством о выявлении рисков, превентивных мерах и механизмах реагирования на нарушения, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса в предвыборный период и в день голосования.По данным ведомства, онлайн-курс для руководителей структурных подразделений длился два дня. В нем приняли участие 879 сотрудников ведомства.Тренинг проводился представителями Центра развития избирательной системы, реформ и обучения. Специально подготовленные сотрудники будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах.Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии в субботу, 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, безопасность, выборы

Выборы и безопасность: полицейских в Грузии учат реагировать на нарушения

19:46 20.09.2021
279
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Специально подготовленные сотрудники МВД будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии приняли участие в онлайн-тренинге "Выборы и безопасность", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси - результаты опроса на сайте Sputnik>>
Участники тренинга ознакомились с законодательством о выявлении рисков, превентивных мерах и механизмах реагирования на нарушения, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса в предвыборный период и в день голосования.
По данным ведомства, онлайн-курс для руководителей структурных подразделений длился два дня. В нем приняли участие 879 сотрудников ведомства.
Тренинг проводился представителями Центра развития избирательной системы, реформ и обучения. Специально подготовленные сотрудники будут следить за безопасностью избирательного процесса и в регионах.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии в субботу, 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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