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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210919/kogo-vy-vidite-buduschim-merom-tbilisi---rezultaty-oprosa-na-sayte-sputnik-259717439.html
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси - результаты опроса на сайте Sputnik
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси - результаты опроса на сайте Sputnik
Каладзе, Гахария, Мелия - так выглядит топ кандидатов в мэры столицы по версии читателей Sputnik 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T21:02+0400
2021-09-19T21:02+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
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каха каладзе
ника мелия
георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Более трети (34,8%) читателей Sputnik Грузия видят будущим мэром Тбилиси действующего градоначальника Каху Каладзе, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте информационного агентства.На втором месте с 22,3% - лидер партии "Для Грузии", экс-премьер министр Георгий Гахария. Следом за ним с разницей в 1% следует председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 21,3%.Современный удобный транспорт, город без заторов – что обещает Каладзе тбилисцам&gt;&gt;Каждому десятому опрошенному не нравится ни один из кандидатов в мэры, а 6,7% респондентов "все равно", кто победит.Лидер партии "Для народа" Анна Долидзе набрала 3,1% голосов, а кандидат от "Лело для Грузии" Анна Бибилашвили - 0,9%.Выборы мэра Тбилиси, как и выборы в органы местного самоуправления, состоятся 2 октября. На пост мэра Тбилиси претендуют 16 кандидатов. 21 сентября Первый канал Грузии устраивает дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Кого вы видите будущим мэром Тбилиси - результаты опроса на сайте Sputnik

21:02 19.09.2021
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© photo: Kakha Kaladze / FBКаха Каладзе и Георгий Гахария
Каха Каладзе и Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Kakha Kaladze / FB
Каладзе, Гахария, Мелия - так выглядит топ кандидатов в мэры столицы по версии читателей Sputnik
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Более трети (34,8%) читателей Sputnik Грузия видят будущим мэром Тбилиси действующего градоначальника Каху Каладзе, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте информационного агентства.
На втором месте с 22,3% - лидер партии "Для Грузии", экс-премьер министр Георгий Гахария. Следом за ним с разницей в 1% следует председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 21,3%.
Современный удобный транспорт, город без заторов – что обещает Каладзе тбилисцам>>
Каждому десятому опрошенному не нравится ни один из кандидатов в мэры, а 6,7% респондентов "все равно", кто победит.
Лидер партии "Для народа" Анна Долидзе набрала 3,1% голосов, а кандидат от "Лело для Грузии" Анна Бибилашвили - 0,9%.
Выборы мэра Тбилиси, как и выборы в органы местного самоуправления, состоятся 2 октября. На пост мэра Тбилиси претендуют 16 кандидатов. 21 сентября Первый канал Грузии устраивает дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.
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