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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2470-259760998.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2470
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2470
За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, вылечились 2 243 пациента, а с начала пандемии – 565 773 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T10:58+0400
2021-09-21T11:11+0400
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 470. Скончались 46 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 598 396 случаев заражения.Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 243 человека, с начала пандемии – 565 773. Скончались 8 621.За сутки сделано 34 250 тестов, в том числе 22 726 на антиген и 11 524 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 7,21%, за последние 14 дней – 7,06%, за последние семь дней – 6,65%.К этому времени в Грузии сделано 1 671 295 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки 15 096.В карантине в данное время находятся 38 человек, в стационарах – 5 231, в ковид-гостиницах – 996.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, новости тбилиси сегодня, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2470

10:58 21.09.2021 (обновлено: 11:11 21.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - женщины в масках выходят из автобуса
Эпидемия коронавируса - женщины в масках выходят из автобуса - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, вылечились 2 243 пациента, а с начала пандемии – 565 773
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 470. Скончались 46 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 598 396 случаев заражения.
Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 243 человека, с начала пандемии – 565 773. Скончались 8 621.
За сутки сделано 34 250 тестов, в том числе 22 726 на антиген и 11 524 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 7,21%, за последние 14 дней – 7,06%, за последние семь дней – 6,65%.
К этому времени в Грузии сделано 1 671 295 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки 15 096.
В карантине в данное время находятся 38 человек, в стационарах – 5 231, в ковид-гостиницах – 996.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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