https://sputnik-georgia.ru/20210921/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2470-259760998.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2470

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2470

За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, вылечились 2 243 пациента, а с начала пандемии – 565 773 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 470. Скончались 46 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 598 396 случаев заражения.Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 243 человека, с начала пандемии – 565 773. Скончались 8 621.За сутки сделано 34 250 тестов, в том числе 22 726 на антиген и 11 524 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 7,21%, за последние 14 дней – 7,06%, за последние семь дней – 6,65%.К этому времени в Грузии сделано 1 671 295 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки 15 096.В карантине в данное время находятся 38 человек, в стационарах – 5 231, в ковид-гостиницах – 996.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости тбилиси сегодня, коронавирус covid-19