https://sputnik-georgia.ru/20210921/debaty-kandidatov-v-mery-tbilisi-nachalis-so-skandala-259783208.html

Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси начались со скандала

Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси начались со скандала

Мелия обвинил мэра Тбилиси Каладзе в коррумпированности и связях с криминалом и покинул дебаты 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Кандидат от части оппозиционных партий, лидер "Единого национального движения" Ника Мелия со скандалом покинул дебаты."Я пришел в этот формат, который никак не способствует проведению настоящих дебатов. Я пришел только для того, чтобы прямо сказать генеральному секретарю "Грузинской мечты" (Кахе Каладзе), насколько аморальные и коррумпированные люди сегодня находятся у власти", - сказал Мелия до того, как покинуть дебаты.Он обвинил кандидата "Грузинской мечты" Каху Каладзе в коррумпированности и насилии."Я не собираюсь находиться в одном пространстве с насильником, коррумпированным человеком, который управляет криминалами", - сказал Мелия.После ухода Мелия дебаты продолжились в обычном режим, в которых участвуют оставшиеся 15 кандидатов.Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/vse-kandidaty-v-mery-tbilisi-soglasilis-na-debaty-259766048.html

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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, местные выборы, выборы мэра тбилиси