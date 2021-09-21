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Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси начались со скандала
Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси начались со скандала
Мелия обвинил мэра Тбилиси Каладзе в коррумпированности и связях с криминалом и покинул дебаты 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T22:25+0400
2021-09-21T22:25+0400
2021-09-21T22:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Кандидат от части оппозиционных партий, лидер "Единого национального движения" Ника Мелия со скандалом покинул дебаты."Я пришел в этот формат, который никак не способствует проведению настоящих дебатов. Я пришел только для того, чтобы прямо сказать генеральному секретарю "Грузинской мечты" (Кахе Каладзе), насколько аморальные и коррумпированные люди сегодня находятся у власти", - сказал Мелия до того, как покинуть дебаты.Он обвинил кандидата "Грузинской мечты" Каху Каладзе в коррумпированности и насилии."Я не собираюсь находиться в одном пространстве с насильником, коррумпированным человеком, который управляет криминалами", - сказал Мелия.После ухода Мелия дебаты продолжились в обычном режим, в которых участвуют оставшиеся 15 кандидатов.Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, местные выборы, выборы мэра тбилиси
Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси начались со скандала
22:25 21.09.2021 (обновлено: 22:32 21.09.2021)
Мелия обвинил мэра Тбилиси Каладзе в коррумпированности и связях с криминалом и покинул дебаты
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Кандидат от части оппозиционных партий, лидер "Единого национального движения" Ника Мелия со скандалом покинул дебаты.
"Я пришел в этот формат, который никак не способствует проведению настоящих дебатов. Я пришел только для того, чтобы прямо сказать генеральному секретарю "Грузинской мечты" (Кахе Каладзе), насколько аморальные и коррумпированные люди сегодня находятся у власти", - сказал Мелия до того, как покинуть дебаты.
Он обвинил кандидата "Грузинской мечты" Каху Каладзе в коррумпированности и насилии.
"Я не собираюсь находиться в одном пространстве с насильником, коррумпированным человеком, который управляет криминалами", - сказал Мелия.
После ухода Мелия дебаты продолжились в обычном режим, в которых участвуют оставшиеся 15 кандидатов.
Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.
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