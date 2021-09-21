https://sputnik-georgia.ru/20210921/vse-kandidaty-v-mery-tbilisi-soglasilis-na-debaty-259766048.html
Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
Для дебатов Первый канал подготовил специальную открытую студию 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T14:41+0400
2021-09-21T14:41+0400
2021-09-21T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Все 16 кандидатов в мэры Тбилиси примут этим вечером участие в предвыборных дебатах на Первом канале.По словам действующего мэра столицы, кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе, некоторые его оппоненты хотели провести дебаты в "узком кругу", но это было неуважительно по отношению к другим кандидатам.Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?>>"Я просил, чтобы все 16 кандидатов в мэры собрались вместе и рассказали общественности о своих предвыборных программах. Поговорили о том, кто и как видит развитие города, как представляют реализацию жизненно важных для Тбилиси проектов", – сказал Каладзе журналистам.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов выберут мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Для победы на выборах кандидат должен получить не менее 50% голосов избирателей столицы, в противном случае два кандидата, набравших больше всего голосов, выйдут во второй тур.Согласно опросам общественного мнения из представленных 16 кандидатов лидируют действующий мэр Каха Каладзе, кандидат от "Единого национального движения" Ника Мелия и экс-премьер Грузии, основатель партии "Для Грузии" Георгий Гахария.Дебаты на Первом канале состоятся в 22:00 21 сентября. Для дебатов подготовлена специальная открытая студия на улице Белиашвили, 68.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210910/kto-pobedit-na-vyborakh-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-obnarodovala-issledovanie--259497776.html
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политика, новости, грузия, тбилиси, выборы
Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
Для дебатов Первый канал подготовил специальную открытую студию
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Все 16 кандидатов в мэры Тбилиси примут этим вечером участие в предвыборных дебатах на Первом канале.
По словам действующего мэра столицы, кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе, некоторые его оппоненты хотели провести дебаты в "узком кругу", но это было неуважительно по отношению к другим кандидатам.
"Я просил, чтобы все 16 кандидатов в мэры собрались вместе и рассказали общественности о своих предвыборных программах. Поговорили о том, кто и как видит развитие города, как представляют реализацию жизненно важных для Тбилиси проектов", – сказал Каладзе журналистам.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов выберут мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Для победы на выборах кандидат должен получить не менее 50% голосов избирателей столицы, в противном случае два кандидата, набравших больше всего голосов, выйдут во второй тур.
Согласно опросам общественного мнения из представленных 16 кандидатов лидируют действующий мэр Каха Каладзе, кандидат от "Единого национального движения" Ника Мелия и экс-премьер Грузии, основатель партии "Для Грузии" Георгий Гахария.
Дебаты на Первом канале состоятся в 22:00 21 сентября.
Для дебатов подготовлена специальная открытая студия на улице Белиашвили, 68.
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