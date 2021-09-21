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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210921/vse-kandidaty-v-mery-tbilisi-soglasilis-na-debaty-259766048.html
Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
Для дебатов Первый канал подготовил специальную открытую студию 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T14:41+0400
2021-09-21T14:41+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Все 16 кандидатов в мэры Тбилиси примут этим вечером участие в предвыборных дебатах на Первом канале.По словам действующего мэра столицы, кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе, некоторые его оппоненты хотели провести дебаты в "узком кругу", но это было неуважительно по отношению к другим кандидатам.Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?&gt;&gt;"Я просил, чтобы все 16 кандидатов в мэры собрались вместе и рассказали общественности о своих предвыборных программах. Поговорили о том, кто и как видит развитие города, как представляют реализацию жизненно важных для Тбилиси проектов", – сказал Каладзе журналистам.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов выберут мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Для победы на выборах кандидат должен получить не менее 50% голосов избирателей столицы, в противном случае два кандидата, набравших больше всего голосов, выйдут во второй тур.Согласно опросам общественного мнения из представленных 16 кандидатов лидируют действующий мэр Каха Каладзе, кандидат от "Единого национального движения" Ника Мелия и экс-премьер Грузии, основатель партии "Для Грузии" Георгий Гахария.Дебаты на Первом канале состоятся в 22:00 21 сентября. Для дебатов подготовлена специальная открытая студия на улице Белиашвили, 68.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210910/kto-pobedit-na-vyborakh-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-obnarodovala-issledovanie--259497776.html
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политика, новости, грузия, тбилиси, выборы

Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты

14:41 21.09.2021
349
© Sputnik / Alexander ImedashviliВидео камера грузинского телеканала
Видео камера грузинского телеканала - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Для дебатов Первый канал подготовил специальную открытую студию
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Все 16 кандидатов в мэры Тбилиси примут этим вечером участие в предвыборных дебатах на Первом канале.
По словам действующего мэра столицы, кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе, некоторые его оппоненты хотели провести дебаты в "узком кругу", но это было неуважительно по отношению к другим кандидатам.
Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?>>
"Я просил, чтобы все 16 кандидатов в мэры собрались вместе и рассказали общественности о своих предвыборных программах. Поговорили о том, кто и как видит развитие города, как представляют реализацию жизненно важных для Тбилиси проектов", – сказал Каладзе журналистам.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов выберут мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Для победы на выборах кандидат должен получить не менее 50% голосов избирателей столицы, в противном случае два кандидата, набравших больше всего голосов, выйдут во второй тур.
Предвыборная реклама - баннер правящей партии Грузинская мечта, Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование
10 сентября, 14:53
1166
Согласно опросам общественного мнения из представленных 16 кандидатов лидируют действующий мэр Каха Каладзе, кандидат от "Единого национального движения" Ника Мелия и экс-премьер Грузии, основатель партии "Для Грузии" Георгий Гахария.
Дебаты на Первом канале состоятся в 22:00 21 сентября.
Для дебатов подготовлена специальная открытая студия на улице Белиашвили, 68.

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