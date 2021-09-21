https://sputnik-georgia.ru/20210921/debaty-kandidatov-v-mery-tbilisi-startovali-v-pryamom-efire-259783028.html

Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси стартовали в прямом эфире

Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси стартовали в прямом эфире

На дебаты пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии начались дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.На дебаты пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга.Всего будет по два вопроса от ведущего, а после - вопросы своих оппонентов. У кандидатов будет по две минуты на ответы.Свое представление начала кандидат от партии "Третья сила" Тамар Кекенадзе, которая является номером "1" в списке кандидатов.Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/vse-kandidaty-v-mery-tbilisi-soglasilis-na-debaty-259766048.html

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