Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210921/debaty-kandidatov-v-mery-tbilisi-startovali-v-pryamom-efire-259783028.html
Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси стартовали в прямом эфире
Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси стартовали в прямом эфире
На дебаты пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T22:09+0400
2021-09-21T22:44+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259327879_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f7804bd6ac73eebf0193cc54ab689189.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии начались дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.На дебаты пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга.Всего будет по два вопроса от ведущего, а после - вопросы своих оппонентов. У кандидатов будет по две минуты на ответы.Свое представление начала кандидат от партии "Третья сила" Тамар Кекенадзе, которая является номером "1" в списке кандидатов.Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/vse-kandidaty-v-mery-tbilisi-soglasilis-na-debaty-259766048.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259327879_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_7f98db60eeba99dd902dbf5cfc940438.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, местные выборы

Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси стартовали в прямом эфире

22:09 21.09.2021 (обновлено: 22:44 21.09.2021)
299
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПредвыборная реклама в Тбилиси в Сабуртало - баннер правящей партии "Грузинская мечта", Каха Каладзе
Предвыборная реклама в Тбилиси в Сабуртало - баннер правящей партии Грузинская мечта, Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
На дебаты пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии начались дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.
На дебаты пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга.
Видео камера грузинского телеканала - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
14:41
440
Всего будет по два вопроса от ведущего, а после - вопросы своих оппонентов. У кандидатов будет по две минуты на ответы.
Свое представление начала кандидат от партии "Третья сила" Тамар Кекенадзе, которая является номером "1" в списке кандидатов.
Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:25Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси начались со скандала
22:09Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси стартовали в прямом эфире
21:34В клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки
20:38Представитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси
19:49В Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео
19:35В Грузии именем погибшего программиста Ники Кварацхелия назовут библиотеку-корабль
19:19"Загадочный" марафон: выборы в Грузии уже на носу, но никто не торопится бежать
18:49Скандал с баннерами в Грузии: рекламная компания ответила эпидемиологам
18:38Агентство Мoody's подтвердило кредитные рейтинги Грузии
18:03Крупные инвесторы из ОАЭ посетят Грузию в октябре
17:54Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
17:47Связали и выбросили в канал: раскрыты детали жестокого убийства на востоке Грузии
17:33Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?
17:32Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги
16:41Предупреждение синоптиков – в Грузии ухудшится погода
16:11Ущерб, нанесенный градом, фермерам в Кахети покроет и страховка
15:56Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы
15:41Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом
15:26В Батуми выступили против строительства Пальмового острова
15:11Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону проведут психиатрическую экспертизу