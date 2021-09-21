https://sputnik-georgia.ru/20210921/edinaya-rossiya-oderzhala-pobedu-na-vyborakh-v-gosdumu-259760825.html

"Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму

"Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму

ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Правящая партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов, об этом свидетельствуют данные ЦИК... 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Правящая партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов, об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, передает РИА Новости.На втором месте партия КПРФ (18,93 процента), за ней следует ЛДПР ( 7,55 процента). В пятерку лидеров попадают также партии "Справедливая Россия – За правду" – 7,46 процента, "Новые люди" — 5,32 процента. Международные наблюдатели о том, как проходят выборы в Госдуму РФ>>Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.Помимо этого, по одномандатным округам в нижнюю палату парламента в общем счете проходят представители семи политических движений и самовыдвиженцы.Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России — За правду" — в восьми. У ЛДПР два победителя, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному.В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве (координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов), один в Адыгее (Владислав Резник) и один в Крыму (Леонид Бабашов).Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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