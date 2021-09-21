https://sputnik-georgia.ru/20210921/glavnyy-epidemiolog-gruzii-vystupaet-za-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-medpersonala-i-pedagogov-259759062.html
Главный эпидемиолог Грузии выступает за обязательную вакцинацию медперсонала и педагогов
Главный эпидемиолог Грузии выступает за обязательную вакцинацию медперсонала и педагогов
Эпидемиологи озабочены тем, что темп вакцинации населения в Грузии стал падать 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T10:52+0400
2021-09-21T10:52+0400
2021-09-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии выступает за обязательную вакцинацию педагогов и медицинского персонала, заявил в эфире Первого канала главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе.Вместе с тем, отметил он, единого мнения по данному вопросу нет. По его словам, большая часть населения считает, что вакцинация в стране должна быть добровольной. Кто получит третью дозу вакцины против COVID-19? - ответ Минздрава Грузии>>Гамкрелидзе уверен, что для того, чтобы пятая волна коронавируса была сравнительно мягкой, до ноября 40% взрослого населения должно быть вакцинировано двумя дозами, и все граждане должны соблюдать установленные рекомендации.По его словам, в августе средний показатель вакцинации достигал 23 тысяч прививок в день, в сентябре – 20 тысяч.Ранее Минздрав страны еще раз озвучили позицию ведомства по поводу того, что вакцинация против коронавируса на этом этапе в Грузии остается добровольной.По последним данным, самым активным местом в Грузии в плане вакцинации является Тбилиси. В столице Грузии вакцинированы больше 60% взрослого населения.К этому времени в Грузии сделано 1 655 040 прививок, двумя дозами вакцинированы 707 563 человека при населении 3,72 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Главный эпидемиолог Грузии выступает за обязательную вакцинацию медперсонала и педагогов
Эпидемиологи озабочены тем, что темп вакцинации населения в Грузии стал падать
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik.
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии выступает за обязательную вакцинацию педагогов и медицинского персонала, заявил в эфире Первого канала
главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе.
Вместе с тем, отметил он, единого мнения по данному вопросу нет. По его словам, большая часть населения считает, что вакцинация в стране должна быть добровольной.
Гамкрелидзе уверен, что для того, чтобы пятая волна коронавируса была сравнительно мягкой, до ноября 40% взрослого населения должно быть вакцинировано двумя дозами, и все граждане должны соблюдать установленные рекомендации.
По его словам, в августе средний показатель вакцинации достигал 23 тысяч прививок в день, в сентябре – 20 тысяч.
"Мы очень хотели, чтобы в сентябре ежедневный показатель был 30 тысяч, в октябре тоже 30 тысяч и тогда мы бы очень хорошо встретили холодный период ноября, но, к сожалению, последние четыре дня показали, что темп вакцинации снижается. Мы всегда призывали общество к большей активности, но видно нужна более агрессивная информационная кампании. Ее никогда не бывает достаточно", – заявил Гамкрелидзе.
Ранее Минздрав страны еще раз озвучили позицию ведомства по поводу того, что вакцинация против коронавируса на этом этапе в Грузии остается добровольной.
По последним данным, самым активным местом в Грузии в плане вакцинации является Тбилиси. В столице Грузии вакцинированы больше 60% взрослого населения.
К этому времени в Грузии сделано 1 655 040 прививок, двумя дозами вакцинированы 707 563 человека при населении 3,72 миллиона.
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