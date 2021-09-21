Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210921/gruzinskiy-tennisist-vyshel-vo-vtoroy-krug-turnira-v-metse-259755224.html
Грузинский теннисист вышел во второй круг турнира в Меце
Грузинский теннисист вышел во второй круг турнира в Меце
За выход в 1/4 финала турнира Басилашвили сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (45, Испания) - Жиль Симон (99, Франция) 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T10:22+0400
2021-09-21T10:22+0400
спорт
новости
грузия
николоз басилашвили
теннис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0f/252588374_0:0:1666:938_1920x0_80_0_0_2a7ddbdc5d69b013e19bf47f0cf62429.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) вышел во второй круг турнира из серии АТР-250 во французском Меце.В первом раунде Басилашвили встречался с итальянцем Джанлукой Магером (78) и победил в двух сетах – 6:3, 7:6. Матч продолжался полтора часа.Первую партию Басилашвили выиграл за счет брейка, сделанного во втором гейме, а на тай-брейке второго сета грузин дважды взял подачу итальянца, что и предопределило исход встречи.Выход во второй круг турнира позволил Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и девять тысяч евро призовых.За выход в 1/4 финала турнира Басилашвили сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (45, Испания) - Жиль Симон (99, Франция). Эта встреча состоится 21 сентября.Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили. Грузинский теннисист регулярно принимает в нем участие с 2016 года. Наилучшее достижение Басилашвили в Меце – выход в полуфинал в 2017 году.Общий призовой фонд нынешнего Moselle Open составляет 481 тысячу евро, из которых победитель получит 41 тысячу. Действующим победителем соревнований является француз Жо-Вильфрид Тсонга.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210920/gruzinskaya-tennisistka-vyigrala-vtoroy-turnir-podryad-259732479.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0f/252588374_19:0:1627:1206_1920x0_80_0_0_b0f26bf6f65b2d29b841ca96b79054ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис

Грузинский теннисист вышел во второй круг турнира в Меце

10:22 21.09.2021
343
© photo : Georgian National Olympic CommitteeНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo : Georgian National Olympic Committee
За выход в 1/4 финала турнира Басилашвили сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (45, Испания) - Жиль Симон (99, Франция)
ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) вышел во второй круг турнира из серии АТР-250 во французском Меце.
В первом раунде Басилашвили встречался с итальянцем Джанлукой Магером (78) и победил в двух сетах – 6:3, 7:6. Матч продолжался полтора часа.
Первую партию Басилашвили выиграл за счет брейка, сделанного во втором гейме, а на тай-брейке второго сета грузин дважды взял подачу итальянца, что и предопределило исход встречи.
Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд
Вчера, 14:01
343
Выход во второй круг турнира позволил Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и девять тысяч евро призовых.
За выход в 1/4 финала турнира Басилашвили сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (45, Испания) - Жиль Симон (99, Франция). Эта встреча состоится 21 сентября.
Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили. Грузинский теннисист регулярно принимает в нем участие с 2016 года. Наилучшее достижение Басилашвили в Меце – выход в полуфинал в 2017 году.
Общий призовой фонд нынешнего Moselle Open составляет 481 тысячу евро, из которых победитель получит 41 тысячу. Действующим победителем соревнований является француз Жо-Вильфрид Тсонга.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:23В Тбилиси задержали обвиняемого в попытке убийства молодого танцора
11:08"Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму
10:58Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2470
10:52Главный эпидемиолог Грузии выступает за обязательную вакцинацию медперсонала и педагогов
10:37Тбилисский театр Грибоедова стал призером фестиваля "Белая вежа" в Беларуси
10:22Грузинский теннисист вышел во второй круг турнира в Меце
10:07Телевышка в Тбилиси светилась цветами флага Армении
09:20Курс лари на вторник – 3,1099 GEL/$1
09:01Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает рекордно расти
08:33Техас не может справиться с наплывом нелегальных мигрантов и просит помощи
08:03Польские журналисты знакомятся с туристическими маршрутами Грузии
07:32Ртвели-2021: в Кахетии переработано до 150 тысяч тонн винограда
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
ВчераПервые ипотечные кредиты на льготных условиях выданы в Грузии
ВчераОппозиционные кандидаты в мэры Батуми не верят результатам опроса "Мечты"
ВчераПоехать в США смогут только полностью вакцинированные
Вчера"Кровавые баннеры": в Тбилиси требуют их немедленно заменить
ВчераИнвесторы из ОАЭ все больше заинтересованы Грузией
ВчераКандидаты в мэры Тбилиси проведут дебаты во вторник
ВчераСколько зарабатывают в Грузии