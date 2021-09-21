https://sputnik-georgia.ru/20210921/gruzinskiy-tennisist-vyshel-vo-vtoroy-krug-turnira-v-metse-259755224.html

Грузинский теннисист вышел во второй круг турнира в Меце

Грузинский теннисист вышел во второй круг турнира в Меце

За выход в 1/4 финала турнира Басилашвили сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (45, Испания) - Жиль Симон (99, Франция) 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) вышел во второй круг турнира из серии АТР-250 во французском Меце.В первом раунде Басилашвили встречался с итальянцем Джанлукой Магером (78) и победил в двух сетах – 6:3, 7:6. Матч продолжался полтора часа.Первую партию Басилашвили выиграл за счет брейка, сделанного во втором гейме, а на тай-брейке второго сета грузин дважды взял подачу итальянца, что и предопределило исход встречи.Выход во второй круг турнира позволил Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и девять тысяч евро призовых.За выход в 1/4 финала турнира Басилашвили сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (45, Испания) - Жиль Симон (99, Франция). Эта встреча состоится 21 сентября.Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили. Грузинский теннисист регулярно принимает в нем участие с 2016 года. Наилучшее достижение Басилашвили в Меце – выход в полуфинал в 2017 году.Общий призовой фонд нынешнего Moselle Open составляет 481 тысячу евро, из которых победитель получит 41 тысячу. Действующим победителем соревнований является француз Жо-Вильфрид Тсонга.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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