https://sputnik-georgia.ru/20210921/ischu-zhenschinu-dmitriy-nagiev-zaintrigoval-poklonnits--259768390.html

"Ищу женщину": Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонниц

"Ищу женщину": Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонниц

Известный актер и один из самых сексуальных мужчин российского кино поделился новым роликом в Instagram и вызвал небывалый ажиотаж в Сети 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T14:04+0400

2021-09-21T14:04+0400

2021-09-21T14:04+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

дмитрий нагиев

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/53/244695346_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_f8d8ef2979e46d4b340468a3e2ace65b.jpg

ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Российский актер Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонниц – необычное видео, опубликованное в соцсетях артиста, комментируют в Сети. Нагиеву скоро исполнится 55 лет, но он по-прежнему попадает в списки самых сексуальных и привлекательных актеров. Звезда "Кухни" и "Физрука" тщательно следит за своей внешностью и регулярно ходит в спортзал. Несмотря на то, что Нагиев – активный пользователь Instagram, он редко рассказывает фанатам о своей личной жизни и не показывает своих девушек. Но на днях актер заинтриговал всех подписчиц. В своем микроблоге актер поделился новым роликом, под которым описал ситуацию в стране, выборы и самоизоляцию, а после кинул клич холостяка. "Даже неловко, что я до сих пор в трусах с надписью "февраль". И да – ищу женщину в высоким болевым порогом", – заключил Дмитрий под видео. "Сексуальный мужчина", "Вот она я, твоя женщина", "Года идут, а все также великолепен", "Вам не нужна женщина, вы слишком классный", "Ой, выезжаю", – прокомментировали фанатки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дмитрий нагиев, российский шоу-бизнес