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"Ищу женщину": Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонниц
"Ищу женщину": Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонниц
Известный актер и один из самых сексуальных мужчин российского кино поделился новым роликом в Instagram и вызвал небывалый ажиотаж в Сети 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T14:04+0400
2021-09-21T14:04+0400
2021-09-21T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Российский актер Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонниц – необычное видео, опубликованное в соцсетях артиста, комментируют в Сети. Нагиеву скоро исполнится 55 лет, но он по-прежнему попадает в списки самых сексуальных и привлекательных актеров. Звезда "Кухни" и "Физрука" тщательно следит за своей внешностью и регулярно ходит в спортзал. Несмотря на то, что Нагиев – активный пользователь Instagram, он редко рассказывает фанатам о своей личной жизни и не показывает своих девушек. Но на днях актер заинтриговал всех подписчиц. В своем микроблоге актер поделился новым роликом, под которым описал ситуацию в стране, выборы и самоизоляцию, а после кинул клич холостяка. "Даже неловко, что я до сих пор в трусах с надписью "февраль". И да – ищу женщину в высоким болевым порогом", – заключил Дмитрий под видео. "Сексуальный мужчина", "Вот она я, твоя женщина", "Года идут, а все также великолепен", "Вам не нужна женщина, вы слишком классный", "Ой, выезжаю", – прокомментировали фанатки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дмитрий нагиев, российский шоу-бизнес
"Ищу женщину": Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонниц
Известный актер и один из самых сексуальных мужчин российского кино поделился новым роликом в Instagram и вызвал небывалый ажиотаж в Сети
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Российский актер Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонниц – необычное видео, опубликованное в соцсетях артиста, комментируют в Сети.
Нагиеву скоро исполнится 55 лет, но он по-прежнему попадает в списки самых сексуальных и привлекательных актеров. Звезда "Кухни" и "Физрука" тщательно следит за своей внешностью и регулярно ходит в спортзал.
Несмотря на то, что Нагиев – активный пользователь Instagram, он редко рассказывает фанатам о своей личной жизни и не показывает своих девушек.
Но на днях актер заинтриговал всех подписчиц. В своем микроблоге актер поделился новым роликом, под которым описал ситуацию в стране, выборы и самоизоляцию, а после кинул клич холостяка.
"Даже неловко, что я до сих пор в трусах с надписью "февраль". И да – ищу женщину в высоким болевым порогом", – заключил Дмитрий под видео.
"Сексуальный мужчина", "Вот она я, твоя женщина", "Года идут, а все также великолепен", "Вам не нужна женщина, вы слишком классный", "Ой, выезжаю", – прокомментировали фанатки.
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