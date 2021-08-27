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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/obognal-priluchnogo-syn-nagieva-popal-v-reyting-samykh-uspeshnykh-akterov--258701233.html
Обогнал Прилучного: сын Нагиева попал в рейтинг самых успешных актеров
Обогнал Прилучного: сын Нагиева попал в рейтинг самых успешных актеров
Поклонники актерской династии поздравили восходящую звезду и предположили, что знаменитый отец гордится своим наследником 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T13:50+0400
2021-08-27T13:50+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
александр петров
юрий борисов
дмитрий нагиев
павел прилучный
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Сын актера Дмитрия Нагиева делает успехи на актерском поприще: Кирилл Нагиев попал в список самых успешных актеров до 35 лет. Не так давно журнал "Бюллетень кинопрокатчика" составил рейтинг профессионалов в кино. Журналисты определили несколько критериев, по которым оценили достижения актеров до 35 лет - их фильмы, награды, а также упоминания в СМИ. Первую строчку в списке занял звезда "Полицейского с Рублевки" - Александр Петров, на второй оказался Милош Бикович, которого все помнят по фильму "Холоп", а вот бронзу отвоевал наследник Дмитрия Нагиева.Кирилл Нагиев попал в рейтинг самых успешных актеров до 35 лет и вызвал восхищение фанатов. Большую долю успеха ему принесли сериалы на онлайн-платформах: "Чума"; "257 причин, чтобы жить" и "Нагиев на карантине". Даже несмотря на то, что Кирилл редко играет главные роли, он уже собрал целую армию преданных фанатов. До тройки финалистов не дотянул Павел Прилучный, которого полюбили за сериалы "Закрытая школа", "Мажор" и другие. На пятой строчке - Юра Борисов, который отметился на Каннском кинофестивале. Читайте также:
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александр петров, юрий борисов, дмитрий нагиев, павел прилучный, российский шоу-бизнес

Обогнал Прилучного: сын Нагиева попал в рейтинг самых успешных актеров

13:50 27.08.2021
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВручение премии "Человек года" по версии журнала GQ
Вручение премии Человек года по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
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Поклонники актерской династии поздравили восходящую звезду и предположили, что знаменитый отец гордится своим наследником
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Сын актера Дмитрия Нагиева делает успехи на актерском поприще: Кирилл Нагиев попал в список самых успешных актеров до 35 лет.
Не так давно журнал "Бюллетень кинопрокатчика" составил рейтинг профессионалов в кино. Журналисты определили несколько критериев, по которым оценили достижения актеров до 35 лет - их фильмы, награды, а также упоминания в СМИ.
Первую строчку в списке занял звезда "Полицейского с Рублевки" - Александр Петров, на второй оказался Милош Бикович, которого все помнят по фильму "Холоп", а вот бронзу отвоевал наследник Дмитрия Нагиева.
Кирилл Нагиев попал в рейтинг самых успешных актеров до 35 лет и вызвал восхищение фанатов. Большую долю успеха ему принесли сериалы на онлайн-платформах: "Чума"; "257 причин, чтобы жить" и "Нагиев на карантине".
Даже несмотря на то, что Кирилл редко играет главные роли, он уже собрал целую армию преданных фанатов. До тройки финалистов не дотянул Павел Прилучный, которого полюбили за сериалы "Закрытая школа", "Мажор" и другие. На пятой строчке - Юра Борисов, который отметился на Каннском кинофестивале.
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