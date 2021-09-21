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Крупные инвесторы из ОАЭ посетят Грузию в октябре
Крупные инвесторы из ОАЭ посетят Грузию в октябре
Сферой интересов арабских инвесторов в Грузии могут стать такие направления, как недвижимость, гостиницы и туристическая индустрия 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T18:03+0400
2021-09-21T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Представители крупных инвестиционных корпораций Объединенных Арабских Эмиратов ознакомятся с бизнес-средой в Грузии в октябре, заявил журналистам директор госагентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.Грузинская делегация во главе с главой Минэкономики находится с рабочим визитом в ОАЭ, где проводит встречи высокого ранга. Перспективы инвестиций в Грузию обсуждались в ходе встреч грузинской делегации с крупными корпорациями, такими как Фонд развития Абу-Даби, Mubadala, Lulu Group International, Dubai Holding, Dubai Investment, Dubai Investment Corporation, Armada Group и ADIA (Управление инвестиций Абу-Даби).Новые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ>>ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. За прошедшие годы инвесторы из ОАЭ вложили в Грузию более 1,1 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами, начиная с 2021 года, составил порядка 87,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, оаэ, инвестиции
Крупные инвесторы из ОАЭ посетят Грузию в октябре
Сферой интересов арабских инвесторов в Грузии могут стать такие направления, как недвижимость, гостиницы и туристическая индустрия
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Представители крупных инвестиционных корпораций Объединенных Арабских Эмиратов ознакомятся с бизнес-средой в Грузии в октябре, заявил журналистам директор госагентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.
Грузинская делегация во главе с главой Минэкономики находится с рабочим визитом в ОАЭ, где проводит встречи высокого ранга. Перспективы инвестиций в Грузию обсуждались в ходе встреч грузинской делегации с крупными корпорациями, такими как Фонд развития Абу-Даби, Mubadala, Lulu Group International, Dubai Holding, Dubai Investment, Dubai Investment Corporation, Armada Group и ADIA (Управление инвестиций Абу-Даби).
"В ходе переговоров речь шла о реализации инвестиций в Грузии в такие сферы, как недвижимость, гостиницы, индустрия гостеприимства... Мы рады, что у нас уже есть очень конкретные достижения - запланированы визиты консультантов и делегаций компаний в Грузию в октябре. Мы на месте познакомим их с инвестиционным потенциалом Грузии и предложим конкретные локации и проекты", - сказал Хидурели.
ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. За прошедшие годы инвесторы из ОАЭ вложили в Грузию более 1,1 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами, начиная с 2021 года, составил порядка 87,5 миллиона долларов.
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