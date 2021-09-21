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Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой
Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой
У легендарной грузинской певицы родился третий по счету правнук – новорожденного назвали Сандро 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T14:35+0400
2021-09-21T14:35+0400
2021-09-21T14:41+0400
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нани брегвадзе
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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Внучка известной грузинской певицы Нани Брегвадзе, исполнительница Наталья Кутателадзе стала мамой, пишут грузинские СМИ.Как отмечает Music Box, Наталья Кутателадзе и ее супруг Ачико Джапаридзе стали родителями мальчика, которого назвали Сандро.Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19 >>>Стоит отметить, что во время беременности Кутателадзе вакцинировалась от коронавируса, привившись вакциной Pfizer. Для Натальи это первый ребенок, а для супруга – четвертый, у Джапаридзе трое детей от первого брака.Кутателадзе и Джапаридзе тайно поженились и живут в Германии, однако сейчас они находятся в Грузии.Наталья Кутателадзе, несмотря на семейную традицию, отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку. В Тбилиси она окончила консерваторию, после чего отправилась продолжать оттачивать вокальное искусство в США, где спустя год получила степень магистра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, нани брегвадзе, грузинский шоу-бизнес
Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой
14:35 21.09.2021 (обновлено: 14:41 21.09.2021)
У легендарной грузинской певицы родился третий по счету правнук – новорожденного назвали Сандро
ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Внучка известной грузинской певицы Нани Брегвадзе, исполнительница Наталья Кутателадзе стала мамой, пишут грузинские СМИ.
Как отмечает Music Box
, Наталья Кутателадзе и ее супруг Ачико Джапаридзе стали родителями мальчика, которого назвали Сандро.
Стоит отметить, что во время беременности Кутателадзе вакцинировалась от коронавируса, привившись вакциной Pfizer. Для Натальи это первый ребенок, а для супруга – четвертый, у Джапаридзе трое детей от первого брака.
Кутателадзе и Джапаридзе тайно поженились и живут в Германии, однако сейчас они находятся в Грузии.
Наталья Кутателадзе, несмотря на семейную традицию, отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку. В Тбилиси она окончила консерваторию, после чего отправилась продолжать оттачивать вокальное искусство в США, где спустя год получила степень магистра.
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