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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/nani-bregvadze-vnov-stala-prababushkoy-259769836.html
Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой
Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой
У легендарной грузинской певицы родился третий по счету правнук – новорожденного назвали Сандро 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T14:35+0400
2021-09-21T14:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
грузия
нани брегвадзе
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Внучка известной грузинской певицы Нани Брегвадзе, исполнительница Наталья Кутателадзе стала мамой, пишут грузинские СМИ.Как отмечает Music Box, Наталья Кутателадзе и ее супруг Ачико Джапаридзе стали родителями мальчика, которого назвали Сандро.Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19 &gt;&gt;&gt;Стоит отметить, что во время беременности Кутателадзе вакцинировалась от коронавируса, привившись вакциной Pfizer. Для Натальи это первый ребенок, а для супруга – четвертый, у Джапаридзе трое детей от первого брака.Кутателадзе и Джапаридзе тайно поженились и живут в Германии, однако сейчас они находятся в Грузии.Наталья Кутателадзе, несмотря на семейную традицию, отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку. В Тбилиси она окончила консерваторию, после чего отправилась продолжать оттачивать вокальное искусство в США, где спустя год получила степень магистра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, нани брегвадзе, грузинский шоу-бизнес

Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой

14:35 21.09.2021 (обновлено: 14:41 21.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкКонцерт грузинской певицы Нани Брегвадзе
Концерт грузинской певицы Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
/
Перейти в фотобанк
У легендарной грузинской певицы родился третий по счету правнук – новорожденного назвали Сандро
ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Внучка известной грузинской певицы Нани Брегвадзе, исполнительница Наталья Кутателадзе стала мамой, пишут грузинские СМИ.
Как отмечает Music Box, Наталья Кутателадзе и ее супруг Ачико Джапаридзе стали родителями мальчика, которого назвали Сандро.
Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19 >>>
Стоит отметить, что во время беременности Кутателадзе вакцинировалась от коронавируса, привившись вакциной Pfizer. Для Натальи это первый ребенок, а для супруга – четвертый, у Джапаридзе трое детей от первого брака.
Кутателадзе и Джапаридзе тайно поженились и живут в Германии, однако сейчас они находятся в Грузии.
Наталья Кутателадзе, несмотря на семейную традицию, отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку. В Тбилиси она окончила консерваторию, после чего отправилась продолжать оттачивать вокальное искусство в США, где спустя год получила степень магистра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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