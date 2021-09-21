https://sputnik-georgia.ru/20210921/predstavitel-pravyaschey-partii-gruzii-prokommentirovala-intsident-v-dmanisi-259781658.html

Представитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси

Представитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси

По данным СМИ, во время инцидента в Дманиси ранены два человека 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T20:38+0400

2021-09-21T20:38+0400

2021-09-21T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Кто бы ни был виноват и какова бы ни была его доля в данном конфликте, он должен понести ответственность в соответствии с законом, заявил глава парламентского комитета по правам человека, член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе, комментируя противостояние в Дманиси.Во вторник 21 сентября во второй половине дня между сторонниками оппозиции и правящей партии в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли) произошли столкновения. По данным СМИ, двое активистов оппозиции доставлены в больницу с ножевыми ранениями.По данным оппозиционных телеканалов, действующий мэр Дманиси Георгий Татуашвили, который также является кандидатом в мэры от "Единого национального движения" на предстоящих выборах в органы местного самоуправления и депутат парламента, лидер партии "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили проводили предвыборную встречу с населением, когда появились неизвестные и спровоцировали конфликт."Я не хочу торопиться и предвосхищать события, но знаю, что в Дманиси были какие-то провокационные действия, кандидаты от оппозиции пришли в штаб, а затем возник конфликт. У меня нет подробной информации, но я знаю, что МВД проинформировано об этом инциденте и будет ответ. Кто бы ни виноват и какой бы его вклад в возникновение этого конфликта ни был, несет ответственность по закону. Таково мое отношение и позиция нашей партии", - сказал Сарджвеладзе.По его словам, все должны воздержаться от любого рода провокаций и у них нет оправданий.В то же время в Дманисском штабе партии "Грузинская мечта" заявляют, что с их стороны не было никаких провокаций и они хотят, чтобы выборы прошли в мирной обстановке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/protivostoyanie-v-dmanisi---po-dannym-smi-raneny-aktivisty-oppozitsii-259777481.html

https://sputnik-georgia.ru/20210612/Politsiya-operativno-raskryla-ocherednuyu-draku-v-Dmanisi-252005735.html

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