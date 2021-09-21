https://sputnik-georgia.ru/20210921/protivostoyanie-v-dmanisi---po-dannym-smi-raneny-aktivisty-oppozitsii-259777481.html
Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
По данным СМИ, во время инцидента в Дманиси ранены два человека 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T17:54+0400
2021-09-21T17:54+0400
2021-09-21T18:38+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
инцидент
дманиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251748544_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_4b6fada08116b689367a108932e66b99.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В столкновениях на политической почве в селе Гантиади в нескольких километрах от города Дманиси (Квемо Картли) пострадали два человека.По данным оппозиционных СМИ, действующий мэр Дманиси Георгий Татуашвили, который также является кандидатом в мэры от "Единого национального движения" на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, и депутат парламента, лидер партии "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили проводили предвыборную встречу с населением, когда появились неизвестные и спровоцировали конфликт.Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Карели?>>Окриашвили утверждает, что это были активисты правящей партии - "Грузинской мечты"."Оппозиционные активисты подверглись нападению во время предвыборной встречи в селе Гантиади. Два человека ранены. Нападавшие - это те же люди, которые напали на меня и моих сторонников на парламентских выборах 2020 года", - заявил Окриашвили.По его словам, среди нападавших он узнал нескольких человек, в том числе сына кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло Дманиси от "Грузинской мечты" Давида Дауташвили.Оба раненых доставлены в больницу. Как сообщает телеканал Formula, у обоих ножевые ранения.В "Грузинской мечте" пока не комментировали произошедшее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
дманиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251748544_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_6614c9d310047f633499c07fc8df3684.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, местные выборы, инцидент, дманиси
Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
17:54 21.09.2021 (обновлено: 18:38 21.09.2021)
По данным СМИ, во время инцидента в Дманиси ранены два человека
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В столкновениях на политической почве в селе Гантиади в нескольких километрах от города Дманиси (Квемо Картли) пострадали два человека.
По данным оппозиционных СМИ, действующий мэр Дманиси Георгий Татуашвили, который также является кандидатом в мэры от "Единого национального движения" на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, и депутат парламента, лидер партии "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили проводили предвыборную встречу с населением, когда появились неизвестные и спровоцировали конфликт.
Окриашвили утверждает, что это были активисты правящей партии - "Грузинской мечты".
"Оппозиционные активисты подверглись нападению во время предвыборной встречи в селе Гантиади. Два человека ранены. Нападавшие - это те же люди, которые напали на меня и моих сторонников на парламентских выборах 2020 года", - заявил Окриашвили.
По его словам, среди нападавших он узнал нескольких человек, в том числе сына кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло Дманиси от "Грузинской мечты" Давида Дауташвили.
Оба раненых доставлены в больницу. Как сообщает телеканал Formula, у обоих ножевые ранения.
В "Грузинской мечте" пока не комментировали произошедшее.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.