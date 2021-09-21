Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210921/protivostoyanie-v-dmanisi---po-dannym-smi-raneny-aktivisty-oppozitsii-259777481.html
Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
По данным СМИ, во время инцидента в Дманиси ранены два человека 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T17:54+0400
2021-09-21T18:38+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
инцидент
дманиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251748544_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_4b6fada08116b689367a108932e66b99.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В столкновениях на политической почве в селе Гантиади в нескольких километрах от города Дманиси (Квемо Картли) пострадали два человека.По данным оппозиционных СМИ, действующий мэр Дманиси Георгий Татуашвили, который также является кандидатом в мэры от "Единого национального движения" на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, и депутат парламента, лидер партии "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили проводили предвыборную встречу с населением, когда появились неизвестные и спровоцировали конфликт.Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Карели?&gt;&gt;Окриашвили утверждает, что это были активисты правящей партии - "Грузинской мечты"."Оппозиционные активисты подверглись нападению во время предвыборной встречи в селе Гантиади. Два человека ранены. Нападавшие - это те же люди, которые напали на меня и моих сторонников на парламентских выборах 2020 года", - заявил Окриашвили.По его словам, среди нападавших он узнал нескольких человек, в том числе сына кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло Дманиси от "Грузинской мечты" Давида Дауташвили.Оба раненых доставлены в больницу. Как сообщает телеканал Formula, у обоих ножевые ранения.В "Грузинской мечте" пока не комментировали произошедшее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
дманиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251748544_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_6614c9d310047f633499c07fc8df3684.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, местные выборы, инцидент, дманиси

Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции

17:54 21.09.2021 (обновлено: 18:38 21.09.2021)
381
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСитуация в Дманиси 17 мая 2021 года
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
По данным СМИ, во время инцидента в Дманиси ранены два человека
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В столкновениях на политической почве в селе Гантиади в нескольких километрах от города Дманиси (Квемо Картли) пострадали два человека.
По данным оппозиционных СМИ, действующий мэр Дманиси Георгий Татуашвили, который также является кандидатом в мэры от "Единого национального движения" на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, и депутат парламента, лидер партии "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили проводили предвыборную встречу с населением, когда появились неизвестные и спровоцировали конфликт.
Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Карели?>>
Окриашвили утверждает, что это были активисты правящей партии - "Грузинской мечты".
"Оппозиционные активисты подверглись нападению во время предвыборной встречи в селе Гантиади. Два человека ранены. Нападавшие - это те же люди, которые напали на меня и моих сторонников на парламентских выборах 2020 года", - заявил Окриашвили.
По его словам, среди нападавших он узнал нескольких человек, в том числе сына кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло Дманиси от "Грузинской мечты" Давида Дауташвили.
Оба раненых доставлены в больницу. Как сообщает телеканал Formula, у обоих ножевые ранения.
В "Грузинской мечте" пока не комментировали произошедшее.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
020101
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:38Агентство Мoody's подтвердило кредитные рейтинги Грузии
18:03Крупные инвесторы из ОАЭ посетят Грузию в октябре
17:54Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
17:47Связали и выбросили в канал: раскрыты детали жестокого убийства на востоке Грузии
17:33Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?
17:32Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги
16:41Предупреждение синоптиков – в Грузии ухудшится погода
16:11Ущерб, нанесенный градом, фермерам в Кахети покроет и страховка
15:56Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы
15:41Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом
15:26В Батуми выступили против строительства Пальмового острова
15:11Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону проведут психиатрическую экспертизу
14:56В тюрьмах Грузии возобновляются длительные свидания с заключенными
14:41Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
14:35Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой
14:26Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году
14:20Ртвели в разгаре: как в Грузии собирают урожай винограда - фото
14:19Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?
13:49"Динамо" Тбилиси разгромило "Шукуру" в чемпионате Грузии по футболу
13:25В Тбилиси завезли новую партию автобусов и микроавтобусов