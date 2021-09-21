https://sputnik-georgia.ru/20210921/protivostoyanie-v-dmanisi---po-dannym-smi-raneny-aktivisty-oppozitsii-259777481.html

Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции

Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции

По данным СМИ, во время инцидента в Дманиси ранены два человека 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T17:54+0400

2021-09-21T17:54+0400

2021-09-21T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В столкновениях на политической почве в селе Гантиади в нескольких километрах от города Дманиси (Квемо Картли) пострадали два человека.По данным оппозиционных СМИ, действующий мэр Дманиси Георгий Татуашвили, который также является кандидатом в мэры от "Единого национального движения" на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, и депутат парламента, лидер партии "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили проводили предвыборную встречу с населением, когда появились неизвестные и спровоцировали конфликт.Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Карели?>>Окриашвили утверждает, что это были активисты правящей партии - "Грузинской мечты"."Оппозиционные активисты подверглись нападению во время предвыборной встречи в селе Гантиади. Два человека ранены. Нападавшие - это те же люди, которые напали на меня и моих сторонников на парламентских выборах 2020 года", - заявил Окриашвили.По его словам, среди нападавших он узнал нескольких человек, в том числе сына кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло Дманиси от "Грузинской мечты" Давида Дауташвили.Оба раненых доставлены в больницу. Как сообщает телеканал Formula, у обоих ножевые ранения.В "Грузинской мечте" пока не комментировали произошедшее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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