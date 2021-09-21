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Премьер Грузии встретится с лидерами разных стран в рамках ГА ООН

Премьер Грузии встретится с лидерами разных стран в рамках ГА ООН

Глава правительства Грузии примет участие в мероприятиях, которые проводятся в рамках 76-й сессии ГА ООН 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили будет присутствовать на открытии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба администрации правительства.Грузинская делегация во главе с премьер-министром направилась в Нью-Йорк в понедельник. Выступление главы грузинского правительства на сессии Генассамблеи запланировано 24 сентября.Это дискриминация – постпред РФ о мерах ковид-безопасности в штаб-квартире ООН>>По информации пресс-службы администрации премьера, во вторник Гарибашвили проведет ряд встреч с лидерами разных стран, также примет участие в параллельных мероприятиях, которые проводятся в рамках 76-й сессии ГА ООН.В состав грузинской делегации под руководством премьера входят вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.Очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке во вторник, 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на сессии запланированы выступления лидеров государств-членов ООН.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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