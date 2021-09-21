https://sputnik-georgia.ru/20210921/rtveli-2021-v-kakhetii-pererabotano-do-150-tysyach-tonn-vinograda-259735405.html

Ртвели-2021: в Кахетии переработано до 150 тысяч тонн винограда

Ртвели-2021: в Кахетии переработано до 150 тысяч тонн винограда

Виноград нового урожая сдали уже 15 тысяч кахетинских фермеров, заработав 160 миллионов лари 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T07:32+0400

2021-09-21T07:32+0400

2021-09-21T07:32+0400

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новости

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ртвели 2021

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано 148 тысяч тонн винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина.Виноград на заводы сдали 15 тысяч фермеров, заработав примерно до 160 миллионов лари.В рамках ртвели уже переработано до 85 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 52 тысяч тонн "саперави", 3 тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.Самые популярные грузинские вина>>Виноград нового урожая принимают до 185 больших, малых и средних винных предприятий.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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