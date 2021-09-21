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Ртвели-2021: в Кахетии переработано до 150 тысяч тонн винограда
Ртвели-2021: в Кахетии переработано до 150 тысяч тонн винограда
Виноград нового урожая сдали уже 15 тысяч кахетинских фермеров, заработав 160 миллионов лари 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T07:32+0400
2021-09-21T07:32+0400
экономика
новости
грузия
ртвели 2021
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано 148 тысяч тонн винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина.Виноград на заводы сдали 15 тысяч фермеров, заработав примерно до 160 миллионов лари.В рамках ртвели уже переработано до 85 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 52 тысяч тонн "саперави", 3 тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.Самые популярные грузинские вина&gt;&gt;Виноград нового урожая принимают до 185 больших, малых и средних винных предприятий.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ртвели 2021

Ртвели-2021: в Кахетии переработано до 150 тысяч тонн винограда

07:32 21.09.2021
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© Sputnik / STRINGERРтвели в Кахети - сбор урожая винограда в Восточной Грузии
Ртвели в Кахети - сбор урожая винограда в Восточной Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / STRINGER
Виноград нового урожая сдали уже 15 тысяч кахетинских фермеров, заработав 160 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано 148 тысяч тонн винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина.
Виноград на заводы сдали 15 тысяч фермеров, заработав примерно до 160 миллионов лари.
В рамках ртвели уже переработано до 85 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 52 тысяч тонн "саперави", 3 тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.
Самые популярные грузинские вина>>
Виноград нового урожая принимают до 185 больших, малых и средних винных предприятий.
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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