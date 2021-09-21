https://sputnik-georgia.ru/20210921/stali-izvestny-idealnye-mesyatsy-dlya-otdykha-v-2022-godu-259765814.html

Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году

Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году

Когда стоит планировать отпуск, а когда лучше воздержаться, рассказали эксперты 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Апрель, июнь и декабрь – эти месяцы советуют россиянам выбрать для отпуска в 2022 году, май для отдыха не подойдет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Власти утвердили производственный календарь на 2022 год: в частности, новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Согласно ранее подписанному постановлению, 31 декабря 2021 года также будет выходным.Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса >>>"Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла – нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно", – сказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.По ее мнению, отпуск между майскими – тоже не лучшая идея, так как при во время его планирования важно, чтобы и для работодателя, и для работника были соблюдены не только экономические составляющие, но и сохранилась результативность производственного процесса.Между тем завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова считает, что выгода может рассматриваться в зависимости от цели. К примеру, в зимний период отпуск можно брать либо до начала новогодних каникул, либо сразу после. Так получится продлить его за счет праздничных дней.Если отпуск совпадает с праздничными днями, его стоит перенести.Такова же ситуация с майскими праздниками: то есть брать отпуск, попадающий на эти дни, нецелесообразно, отмечают эксперты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, в мире, туризм, новости из россии, пляжный отдых