https://sputnik-georgia.ru/20210921/stali-izvestny-idealnye-mesyatsy-dlya-otdykha-v-2022-godu-259765814.html
Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году
Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году
Когда стоит планировать отпуск, а когда лучше воздержаться, рассказали эксперты 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T14:26+0400
2021-09-21T14:26+0400
2021-09-21T14:26+0400
россия
новости
в мире
туризм
новости из россии
пляжный отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/12/252064283_0:135:2526:1556_1920x0_80_0_0_4d45003860c354dde0864b9168bd890a.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Апрель, июнь и декабрь – эти месяцы советуют россиянам выбрать для отпуска в 2022 году, май для отдыха не подойдет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Власти утвердили производственный календарь на 2022 год: в частности, новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Согласно ранее подписанному постановлению, 31 декабря 2021 года также будет выходным.Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса >>>"Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла – нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно", – сказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.По ее мнению, отпуск между майскими – тоже не лучшая идея, так как при во время его планирования важно, чтобы и для работодателя, и для работника были соблюдены не только экономические составляющие, но и сохранилась результативность производственного процесса.Между тем завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова считает, что выгода может рассматриваться в зависимости от цели. К примеру, в зимний период отпуск можно брать либо до начала новогодних каникул, либо сразу после. Так получится продлить его за счет праздничных дней.Если отпуск совпадает с праздничными днями, его стоит перенести.Такова же ситуация с майскими праздниками: то есть брать отпуск, попадающий на эти дни, нецелесообразно, отмечают эксперты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/12/252064283_137:0:2390:1690_1920x0_80_0_0_579ef6fdc1b679ea2d06cfaa7553fe0b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, туризм, новости из россии, пляжный отдых
Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году
Когда стоит планировать отпуск, а когда лучше воздержаться, рассказали эксперты
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik.
Апрель, июнь и декабрь – эти месяцы советуют россиянам выбрать для отпуска в 2022 году, май для отдыха не подойдет, считают опрошенные РИА Новости
эксперты.
Власти утвердили производственный календарь на 2022 год: в частности, новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Согласно ранее подписанному постановлению, 31 декабря 2021 года также будет выходным.
"Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла – нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно", – сказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.
По ее мнению, отпуск между майскими – тоже не лучшая идея, так как при во время его планирования важно, чтобы и для работодателя, и для работника были соблюдены не только экономические составляющие, но и сохранилась результативность производственного процесса.
Между тем завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова считает, что выгода может рассматриваться в зависимости от цели. К примеру, в зимний период отпуск можно брать либо до начала новогодних каникул, либо сразу после. Так получится продлить его за счет праздничных дней.
Если отпуск совпадает с праздничными днями, его стоит перенести.
"Потому что не все из этих десяти новогодних дней, собственно, праздничные, и только за праздничные дни предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску и использовать в другое время. Поэтому невыгодно, чтобы отпуск начался с середины праздничных дней, выгоднее взять либо непосредственно перед длинными выходными, либо после", — объяснила эксперт.
Такова же ситуация с майскими праздниками: то есть брать отпуск, попадающий на эти дни, нецелесообразно, отмечают эксперты.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.