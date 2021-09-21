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Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году
Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году
Когда стоит планировать отпуск, а когда лучше воздержаться, рассказали эксперты 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Апрель, июнь и декабрь – эти месяцы советуют россиянам выбрать для отпуска в 2022 году, май для отдыха не подойдет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Власти утвердили производственный календарь на 2022 год: в частности, новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Согласно ранее подписанному постановлению, 31 декабря 2021 года также будет выходным.Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса &gt;&gt;&gt;"Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла – нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно", – сказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.По ее мнению, отпуск между майскими – тоже не лучшая идея, так как при во время его планирования важно, чтобы и для работодателя, и для работника были соблюдены не только экономические составляющие, но и сохранилась результативность производственного процесса.Между тем завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова считает, что выгода может рассматриваться в зависимости от цели. К примеру, в зимний период отпуск можно брать либо до начала новогодних каникул, либо сразу после. Так получится продлить его за счет праздничных дней.Если отпуск совпадает с праздничными днями, его стоит перенести.Такова же ситуация с майскими праздниками: то есть брать отпуск, попадающий на эти дни, нецелесообразно, отмечают эксперты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, туризм, новости из россии, пляжный отдых

Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году

14:26 21.09.2021
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© AFP / Yasin AkgulДевушки на пустынном пляже на берегу Мраморного моря в Турции
Девушки на пустынном пляже на берегу Мраморного моря в Турции - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© AFP / Yasin Akgul
Когда стоит планировать отпуск, а когда лучше воздержаться, рассказали эксперты
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Апрель, июнь и декабрь – эти месяцы советуют россиянам выбрать для отпуска в 2022 году, май для отдыха не подойдет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Власти утвердили производственный календарь на 2022 год: в частности, новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Согласно ранее подписанному постановлению, 31 декабря 2021 года также будет выходным.
Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса >>>
"Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла – нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно", – сказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.
По ее мнению, отпуск между майскими – тоже не лучшая идея, так как при во время его планирования важно, чтобы и для работодателя, и для работника были соблюдены не только экономические составляющие, но и сохранилась результативность производственного процесса.
Между тем завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова считает, что выгода может рассматриваться в зависимости от цели. К примеру, в зимний период отпуск можно брать либо до начала новогодних каникул, либо сразу после. Так получится продлить его за счет праздничных дней.
Если отпуск совпадает с праздничными днями, его стоит перенести.
"Потому что не все из этих десяти новогодних дней, собственно, праздничные, и только за праздничные дни предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску и использовать в другое время. Поэтому невыгодно, чтобы отпуск начался с середины праздничных дней, выгоднее взять либо непосредственно перед длинными выходными, либо после", — объяснила эксперт.
Такова же ситуация с майскими праздниками: то есть брать отпуск, попадающий на эти дни, нецелесообразно, отмечают эксперты.
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