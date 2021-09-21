https://sputnik-georgia.ru/20210921/tbilisskiy-teatr-griboedova-stal-prizerom-festivalya-belaya-vezha-v-belarusi-259757818.html

Тбилисский театр Грибоедова стал призером фестиваля "Белая вежа" в Беларуси

Тбилисский театр Грибоедова стал призером фестиваля "Белая вежа" в Беларуси

Спектакль вспоминает об одном из самых страшных мест сталинской эпохи, "островке" ГУЛАГа, где отбывали наказание восемь тысяч женщин, в том числе 281 жена... 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T10:37+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Тбилисский государственный русский драматический театр им. А. С. Грибоедова награжден специальным дипломом XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа" в Бресте (Беларусь). Грибоедовский удостоен приза "За искренность исторической памяти" за спектакль "А.Л.Ж.И.Р." режиссера Автандила Варсимашвили."Аллея любви": Театр Грибоедова готовит премьеру по рассказам Бунина >>>Юбилейный XXV фестиваль "Белая вежа" прошел в Бресте с 10 по 18 сентября. В конкурсной программе участвовали 22 постановки театров из семи стран."Белая Вежа" – один из крупнейших и престижнейших фестивалей, проходящих в Западном Полесье Беларуси. Проводится с октября 1996 года. В фестивале принимают участие не только драматические, но и кукольные, а также танцевальные коллективы со всего мира. "Белая Вежа" помогает молодым коллективам развивать театральное мастерство, навыки драматургии, режиссуры и актерского искусства.О чем драма "А.Л.Ж.И.Р."?Спектакль "А.Л.Ж.И.Р" (аббревиатура расшифровывается как Акмолинский лагерь жен изменников Родины) – это первый в истории Грузии и грузинского театра опыт художественно-документального осмысления периода, когда сознательным репрессиям подвергались невиновные женщины. Вся их вина перед советской властью состояла лишь в том, что они были женами "врагов народа" – арестованных, сосланных, расстрелянных.Спектакль вспоминает об одном из самых страшных мест сталинской эпохи, "островке" ГУЛАГа, где отбывали наказание восемь тысяч женщин, в том числе 281 жена "врагов народа" из Грузии. Однако этот список не полный. Узницам А.Л.Ж.И.Ра из Грузии и посвящается спектакль театра Грибоедова.Примечательно, что в 2017 году впервые в истории театра Грузии Национальной театральной премии им. Верико Анджапаридзе были удостоены все семь исполнительниц ролей в спектакле "А.Л.Ж.И.Р", а не одна, как это положено по статусу премии."А.Л.Ж.И.Р" с успехом принимал участие в Международных театральных фестивалях "Балтийский дом" (Санкт-Петербург, Россия), "Мельпомена Таврии" (Херсон-Николаев, Украина), "Золотой Лев" (Львов, Украина), в Международном фестивале русских театров Северного Кавказа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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