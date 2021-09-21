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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T07:01+0400
2021-09-21T07:01+0400
экономика
грузия
"банк грузии"
еврооблигации
экономика грузии
tbc bank
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,17% и составила 102,66 доллара с доходностью 2,14%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,25%, торги закрылись с доходностью 2,27% по цене 106,71 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,98 пункта с доходностью 4,84%, за неделю цена повысилась на 0,13%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,4% до 101,91 фунта, доходность составила 3,51%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 3,75% и составила 15,4 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 171 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,5-16,08 фунта за акцию.Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 2,11% и составила 6,02 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 262 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,0-6,25 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 2,35% до 14,12 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 166 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,76-14,7 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, грузия, "банк грузии", еврооблигации, экономика грузии, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 21.09.2021
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© AFP / DANIEL LEAL-OLIVASЛондон. Королевский банк и лондонская биржа
Лондон. Королевский банк и лондонская биржа - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,17% и составила 102,66 доллара с доходностью 2,14%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,25%, торги закрылись с доходностью 2,27% по цене 106,71 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,98 пункта с доходностью 4,84%, за неделю цена повысилась на 0,13%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,4% до 101,91 фунта, доходность составила 3,51%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 3,75% и составила 15,4 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 171 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,5-16,08 фунта за акцию.
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Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 2,11% и составила 6,02 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 262 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,0-6,25 фунта.
Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 2,35% до 14,12 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 166 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,76-14,7 фунта за акцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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