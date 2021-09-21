https://sputnik-georgia.ru/20210921/uscherb-nanesennyy-gradom-fermeram-v-kakheti-pokroet-i-strakhovka-259770166.html

Ущерб, нанесенный градом, фермерам в Кахети покроет и страховка

Ущерб, нанесенный градом, фермерам в Кахети покроет и страховка

В страховую компанию "Алдаги" уже поступило 1,2 тысячи заявок на возмещение ущерба по страховке в рамках программы "Агрострахование" 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T16:11+0400

2021-09-21T16:11+0400

2021-09-21T16:11+0400

экономика

новости

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град

компенсация

ртвели 2021

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Грузии началось возмещение ущерба бенефициарам программы государственного агрострахования, которым град повредил урожай винограда, говорится в сообщении на сайте Агентства развития села.В страховую компанию "Алдаги" в связи с нанесенным ущербом из-за града в Кахети поступило 1,2 тысячи сообщений. Все проверены, и параллельно производится выдача компенсаций.В рамках программы "Агрострахование" государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.В Кахети переработана почти половина собранного урожая винограда>>Одним из первых ущерб возместят Дмитрию Барабану, фермеру из села Напареули Телавского муниципалитета, у которого град повредил 75% урожая винограда. Его ущерб оценен в 42 тысячи лари.50% стоимости страхового полиса в рамках программы фермеру оплатило государство. За страховку пяти гектаров виноградника он заплатил 3,187 лари, ровно столько же составила и субсидия государства.26 августа сильный град и ветер повредили в трех муниципалитетах региона Кахети - Гурджаани, Телави и Кварели - 4 600 гектаров виноградников. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% в зависимости от локации.2 сентября в Кварели и Телави град повторился и повредил еще 180 гектаров виноградников. Побитый градом виноград приняло госпредприятие "Компания управления урожаем".По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого градом винограда составила на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.В целом винзаводы закупили у фермеров до 15 тысяч тонн поврежденного винограда, в результате виноградари заработали до 13 миллионов лари.А тем, у кого град полностью уничтожил урожай, выдали единовременную государственную компенсацию в размере трех тысяч лари на один гектар.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, град, компенсация, ртвели 2021