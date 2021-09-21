https://sputnik-georgia.ru/20210921/v-gruzii-imenem-pogibshego-programmista-niki-kvaratskheliya-nazovut-biblioteku-korabl-259777171.html

В Грузии именем погибшего программиста Ники Кварацхелия назовут библиотеку-корабль

В Грузии именем погибшего программиста Ники Кварацхелия назовут библиотеку-корабль

ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Писатель и директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе намерен открыть библиотеку на корабле имени Ники... 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T19:35+0400

2021-09-21T19:35+0400

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общество

культура

новости

грузия

национальная парламентская библиотека

георгий кекелидзе

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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Писатель и директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе намерен открыть библиотеку на корабле имени Ники Кварацхелия.Ника, сын криминального авторитета Гии Кварацхелия, был cмертельно ранен на столичной улице Анджапаридзе 15 сентября. Двоим молодым людям, которые скрылись с места преступления, заочно предъявлено обвинение в умышленном убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (срок от 13 до 17 лет). Расследование убийства продолжается.Суд избрал арест мерой пресечения обвиняемым в убийстве Ники Кварацхелия >>>Заброшенный корабль, в котором через год планируется открыть библиотеку, находится на пляже Ганмухури на западе страны. Главным спонсором события станет именно Национальная парламентская библиотека.Георгий Кекелидзе – грузинский поэт, эссеист, телеведущий, лауреат премии "Саба", премии "Золотое крыло", основатель электронной библиотеки lib.ge. С 2012 года занимает пост генерального директора Национальной библиотеки Грузии и активно содействует распространению грамотности по всей стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, культура, новости, грузия, национальная парламентская библиотека, георгий кекелидзе