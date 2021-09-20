https://sputnik-georgia.ru/20210920/sud-izbral-arest-meroy-presecheniya-obvinyaemym-v-ubiystve-niki-kvaratskheliya-259743576.html

Суд избрал арест мерой пресечения обвиняемым в убийстве Ники Кварацхелия

Суд избрал арест мерой пресечения обвиняемым в убийстве Ники Кварацхелия

Оба обвиняемых объявлены в розыск, по одной из версий, они покинули пределы страны сразу же после убийства 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T18:01+0400

2021-09-20T18:01+0400

2021-09-20T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Обвиняемым в убийстве молодого программиста Ники Кварацхелия - Ако Челидзе и Георгию Кавиладзе, в качестве меры пресечения Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу.Обвинение вынесено им заочно - оба обвиняемых находятся в розыске и, по одной из версий, покинули пределы страны сразу же после преступления.По словам прокурора Гии Шаишмелашвили, фактические и формальные обстоятельства говорят о том, что Челидзе и Кавиладзе действительно совершили убийство, об этом свидетельствуют допросы свидетелей, протоколы обыска, фото опознания и записи камер наблюдения.Убийство сына вора в законе в Тбилиси раскрыто>>Следствие установило, что подозреваемые специально купили оружие и патроны для совершения преступления, а также арендовали автомобиль Hyundai у некоей Нино Беридзе."15 сентября в 16:00 и 20:00 Георгий Кавиладзе и Алеко Челидзе приехали на машине Георгия Кавиладзе на улицу Анджапаридзе, где Николоз Кварацхелия находился по личному делу. Кавиладзе остановил машину возле автомобиля Кварацхелия и остался за рулем. Второй обвиняемый - Алеко Челидзе, стал ждать Кварацхелия у его машины. Когда Кварацхелия вышел, Челидзе достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в него", - заявил на суде Шаишмелашвили.По словам прокурора, Николоз Кварацхелия попытался скрыться от Челидзе, но тот погнался за ним и нанес жертве смертельные ранения. Всего было произведено десять выстрелов.Ника Кварацхелия был ранен на улице Анджапаридзе в Тбилиси 15 сентября. На следующее утро, 16 сентября, он скончался в клинике от полученных ранений.Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе обвиняются в умышленном убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, что наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Обвинение обоим предъявлено заочно.Расследование убийства Ники Кварацхелия продолжается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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