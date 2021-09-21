Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210921/v-gruzii-sozdali-samoe-originalnoe--izdanie-poemy-vityaz-v-tigrovoy-shkure--video--259761326.html
В Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео
В Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео
Миниатюрное издание украшено ювелирными изделиями и драгоценными камнями 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T19:49+0400
2021-09-21T20:19+0400
культура
новости
грузия
шота руставели
грузинская культура
"витязь в тигровой шкуре"
поэма "витязь в тигровой шкуре"
книга
наталия клдиашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23724/04/237240427_0:202:1000:765_1920x0_80_0_0_d67624adda67116911afbc059b626e93.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Грузии создали самое оригинальное миниатюрное издание культовой поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" – оформила его художница и дизайнер Наталия Клдиашвили."Самая маленькая книга "Витязь в тигровой шкуре" издательства "Миниатюра" с украшенной мной обложкой, это самая маленькая моя работа, которую я когда-либо создавала", – пишет Клдиашвили. Художник завтрашнего дня: Грузия – не только хинкали и красное вино &gt;&gt;&gt;Миниатюрное издание (размеры: 3,5 x 3,7 см) украшено ювелирными изделиями, драгоценными камнями и даже немного похоже на изящное ожерелье. В самой же книге, которая состоит из 412 страниц, есть даже иллюстрации.Наталия Клдиашвили – выпускница дизайнерского факультета Академии художеств в Тбилиси. Живет и работает в США. Занимается декоративным искусством. Объединяя жанры графики, скульптуры, живописи и поп-арта, Наталия создает из драгоценных камней и аксессуаров настенные инсталляции и оформляет ювелирными изделиями разные вещи. Ее фантастические работы выставляются рядом с Энди Уорхоллом и Пикассо, находятся в личных коллекциях таких звезд, как Snoop Dogg, Jamiroquai и Куинси Джонс. В 2017 году украшенная Наталией эксклюзивно для гитаристки Ник Уэст гитара вошла в топ лучших гитар мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23724/04/237240427_0:109:1000:859_1920x0_80_0_0_cb09871309129f3aa13400479e22916d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, шота руставели, грузинская культура, "витязь в тигровой шкуре", поэма "витязь в тигровой шкуре", книга, наталия клдиашвили

В Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео

19:49 21.09.2021 (обновлено: 20:19 21.09.2021)
413
© личный архив Наталии Клдиашвили Одна из работ тбилисской художницы Наталии Клдиашвили
Одна из работ тбилисской художницы Наталии Клдиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© личный архив Наталии Клдиашвили
Миниатюрное издание украшено ювелирными изделиями и драгоценными камнями
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Грузии создали самое оригинальное миниатюрное издание культовой поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" – оформила его художница и дизайнер Наталия Клдиашвили.
"Самая маленькая книга "Витязь в тигровой шкуре" издательства "Миниатюра" с украшенной мной обложкой, это самая маленькая моя работа, которую я когда-либо создавала", – пишет Клдиашвили.
Художник завтрашнего дня: Грузия – не только хинкали и красное вино >>>
Миниатюрное издание (размеры: 3,5 x 3,7 см) украшено ювелирными изделиями, драгоценными камнями и даже немного похоже на изящное ожерелье. В самой же книге, которая состоит из 412 страниц, есть даже иллюстрации.
Наталия Клдиашвили – выпускница дизайнерского факультета Академии художеств в Тбилиси. Живет и работает в США. Занимается декоративным искусством.
© личный архив Наталии КлдиашвилиНаталья Клдиашвили и ее работы
Наталья Клдиашвили и ее работы - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Наталья Клдиашвили и ее работы
© личный архив Наталии Клдиашвили
Объединяя жанры графики, скульптуры, живописи и поп-арта, Наталия создает из драгоценных камней и аксессуаров настенные инсталляции и оформляет ювелирными изделиями разные вещи.
© личный архив Наталии Клдиашвили Работы тбилисской художницы Наталии Клдиашвили
Работы тбилисской художницы Наталии Клдиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Работы тбилисской художницы Наталии Клдиашвили
© личный архив Наталии Клдиашвили
Ее фантастические работы выставляются рядом с Энди Уорхоллом и Пикассо, находятся в личных коллекциях таких звезд, как Snoop Dogg, Jamiroquai и Куинси Джонс.
© личный архив Наталии Клдиашвили Наталья Клдиашвили (справа) со своими работами
Наталья Клдиашвили (справа) со своими работами - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Наталья Клдиашвили (справа) со своими работами
© личный архив Наталии Клдиашвили
В 2017 году украшенная Наталией эксклюзивно для гитаристки Ник Уэст гитара вошла в топ лучших гитар мира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:38Представитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси
19:49В Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео
19:35В Грузии именем погибшего программиста Ники Кварацхелия назовут библиотеку-корабль
19:19"Загадочный" марафон: выборы в Грузии уже на носу, но никто не торопится бежать
18:49Скандал с баннерами в Грузии: рекламная компания ответила эпидемиологам
18:38Агентство Мoody's подтвердило кредитные рейтинги Грузии
18:03Крупные инвесторы из ОАЭ посетят Грузию в октябре
17:54Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
17:47Связали и выбросили в канал: раскрыты детали жестокого убийства на востоке Грузии
17:33Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?
17:32Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги
16:41Предупреждение синоптиков – в Грузии ухудшится погода
16:11Ущерб, нанесенный градом, фермерам в Кахети покроет и страховка
15:56Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы
15:41Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом
15:26В Батуми выступили против строительства Пальмового острова
15:11Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону проведут психиатрическую экспертизу
14:56В тюрьмах Грузии возобновляются длительные свидания с заключенными
14:41Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
14:35Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой