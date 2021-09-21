https://sputnik-georgia.ru/20210921/v-gruzii-sozdali-samoe-originalnoe--izdanie-poemy-vityaz-v-tigrovoy-shkure--video--259761326.html
В Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео
В Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео
Миниатюрное издание украшено ювелирными изделиями и драгоценными камнями 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T19:49+0400
2021-09-21T19:49+0400
2021-09-21T20:19+0400
культура
новости
грузия
шота руставели
грузинская культура
"витязь в тигровой шкуре"
поэма "витязь в тигровой шкуре"
книга
наталия клдиашвили
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Грузии создали самое оригинальное миниатюрное издание культовой поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" – оформила его художница и дизайнер Наталия Клдиашвили."Самая маленькая книга "Витязь в тигровой шкуре" издательства "Миниатюра" с украшенной мной обложкой, это самая маленькая моя работа, которую я когда-либо создавала", – пишет Клдиашвили. Художник завтрашнего дня: Грузия – не только хинкали и красное вино >>>Миниатюрное издание (размеры: 3,5 x 3,7 см) украшено ювелирными изделиями, драгоценными камнями и даже немного похоже на изящное ожерелье. В самой же книге, которая состоит из 412 страниц, есть даже иллюстрации.Наталия Клдиашвили – выпускница дизайнерского факультета Академии художеств в Тбилиси. Живет и работает в США. Занимается декоративным искусством. Объединяя жанры графики, скульптуры, живописи и поп-арта, Наталия создает из драгоценных камней и аксессуаров настенные инсталляции и оформляет ювелирными изделиями разные вещи. Ее фантастические работы выставляются рядом с Энди Уорхоллом и Пикассо, находятся в личных коллекциях таких звезд, как Snoop Dogg, Jamiroquai и Куинси Джонс. В 2017 году украшенная Наталией эксклюзивно для гитаристки Ник Уэст гитара вошла в топ лучших гитар мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, шота руставели, грузинская культура, "витязь в тигровой шкуре", поэма "витязь в тигровой шкуре", книга, наталия клдиашвили
В Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео
19:49 21.09.2021 (обновлено: 20:19 21.09.2021)
Миниатюрное издание украшено ювелирными изделиями и драгоценными камнями
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Грузии создали самое оригинальное миниатюрное издание культовой поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" – оформила его художница и дизайнер Наталия Клдиашвили.
"Самая маленькая книга "Витязь в тигровой шкуре" издательства "Миниатюра" с украшенной мной обложкой, это самая маленькая моя работа, которую я когда-либо создавала", – пишет Клдиашвили.
Миниатюрное издание (размеры: 3,5 x 3,7 см) украшено ювелирными изделиями, драгоценными камнями и даже немного похоже на изящное ожерелье. В самой же книге, которая состоит из 412 страниц, есть даже иллюстрации.
Наталия Клдиашвили – выпускница дизайнерского факультета Академии художеств в Тбилиси. Живет и работает в США. Занимается декоративным искусством.
Объединяя жанры графики, скульптуры, живописи и поп-арта, Наталия создает из драгоценных камней и аксессуаров настенные инсталляции и оформляет ювелирными изделиями разные вещи.
Ее фантастические работы выставляются рядом с Энди Уорхоллом и Пикассо, находятся в личных коллекциях таких звезд, как Snoop Dogg, Jamiroquai и Куинси Джонс.
В 2017 году украшенная Наталией эксклюзивно для гитаристки Ник Уэст гитара вошла в топ лучших гитар мира.
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