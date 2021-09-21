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В Казахстане обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
В Казахстане обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
Признаками нового штамма являются высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T12:24+0400
2021-09-21T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Распространение Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) зафиксировано в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.Ведомство провело генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших COVID-19 в июле-августе текущего года.Ученые выяснили, в чем опасность мутировавших штаммов коронавируса &gt;&gt;&gt;"По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" – 57 (59,4%), Alpha "Британский" – 24 (25%), "Уханьский" – 10 (10,4%) и Eta "Нигерийский" – 5 (5,2%)", – написал Цой в Facebook.По его информации, циркуляция Eta-штамма установлена в четырех регионах страны.Характерные особенности нового штамма являются такими же, как у Alpha ("британского") и Beta ("южноафриканского") штаммов. Это высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, казахстан, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19

В Казахстане обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса

12:24 21.09.2021 (обновлено: 12:34 21.09.2021)
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© photo: Sputnik / Evgeny Epachintsev / Перейти в фотобанкРабота лаборатории, архивное фото
Работа лаборатории, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Epachintsev
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Признаками нового штамма являются высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Распространение Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) зафиксировано в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
Ведомство провело генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших COVID-19 в июле-августе текущего года.
Ученые выяснили, в чем опасность мутировавших штаммов коронавируса >>>
"По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" – 57 (59,4%), Alpha "Британский" – 24 (25%), "Уханьский" – 10 (10,4%) и Eta "Нигерийский" – 5 (5,2%)", – написал Цой в Facebook.
По его информации, циркуляция Eta-штамма установлена в четырех регионах страны.

"О появлении Eta-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 сентября 2021 года Eta-штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ он относится к штаммам, требующим "наблюдения", – сообщил министр.

Характерные особенности нового штамма являются такими же, как у Alpha ("британского") и Beta ("южноафриканского") штаммов. Это высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание.
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