https://sputnik-georgia.ru/20210921/v-kazakhstane-obnaruzhili-nigeriyskiy-shtamm-koronavirusa-259762363.html
В Казахстане обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
В Казахстане обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
Признаками нового штамма являются высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T12:24+0400
2021-09-21T12:24+0400
2021-09-21T12:34+0400
новости
в мире
казахстан
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251351605_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0ff0b8132fb7124759e925c57af73a73.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Распространение Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) зафиксировано в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.Ведомство провело генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших COVID-19 в июле-августе текущего года.Ученые выяснили, в чем опасность мутировавших штаммов коронавируса >>>"По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" – 57 (59,4%), Alpha "Британский" – 24 (25%), "Уханьский" – 10 (10,4%) и Eta "Нигерийский" – 5 (5,2%)", – написал Цой в Facebook.По его информации, циркуляция Eta-штамма установлена в четырех регионах страны.Характерные особенности нового штамма являются такими же, как у Alpha ("британского") и Beta ("южноафриканского") штаммов. Это высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251351605_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_329a567349d9bda0e62d2b4b3f3c9824.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, казахстан, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19
В Казахстане обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
12:24 21.09.2021 (обновлено: 12:34 21.09.2021)
Признаками нового штамма являются высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Распространение Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) зафиксировано в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
Ведомство провело генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших COVID-19 в июле-августе текущего года.
"По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" – 57 (59,4%), Alpha "Британский" – 24 (25%), "Уханьский" – 10 (10,4%) и Eta "Нигерийский" – 5 (5,2%)", – написал Цой в Facebook
.
По его информации, циркуляция Eta-штамма установлена в четырех регионах страны.
"О появлении Eta-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 сентября 2021 года Eta-штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ он относится к штаммам, требующим "наблюдения", – сообщил министр.
Характерные особенности нового штамма являются такими же, как у Alpha ("британского") и Beta ("южноафриканского") штаммов. Это высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.