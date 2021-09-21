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В клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки
В клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки
Будут созданы специальные избирательные группы для проведения выборов на спецучастках в ковид-клиниках 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T21:34+0400
2021-09-21T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен - Sputnik. В каждом избирательном округе Грузии к выборам в органы местной власти будут открыты спецучастки в клиниках, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.Выборы пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.По словам Каландаришвили, после двухдневного обсуждения ЦИК Грузии принял решение создать по одному спецучастку во всех 73-х избирательных округах для того, чтобы участие в голосовании могли принять находящиеся в клиниках и зонах карантина из-за коронавируса.Глава ЦИК отметил, что члены комиссии обсудили вопрос создания специальных избирательных групп, которые будут проводить выборы на спецучастках в клиниках.На данный момент в Грузии 23 976 активных случаев, из них 5 231 нуждается в стационарном лечении, 996 пациентов находятся в ковид-гостиницах, а 17 749 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 38 человек, а в самоизоляции – 19 777.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/zagadochnyy-marafon-vybory-v-gruzii-uzhe-na-nosu-no-nikto-ne-toropitsya-bezhat-259780304.html
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы, коронавирус covid-19
В клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки
21:34 21.09.2021 (обновлено: 22:07 21.09.2021)
Будут созданы специальные избирательные группы для проведения выборов на спецучастках в ковид-клиниках
ТБИЛИСИ, 21 сен - Sputnik. В каждом избирательном округе Грузии к выборам в органы местной власти будут открыты спецучастки в клиниках, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
Выборы пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
По словам Каландаришвили, после двухдневного обсуждения ЦИК Грузии принял решение создать по одному спецучастку во всех 73-х избирательных округах для того, чтобы участие в голосовании могли принять находящиеся в клиниках и зонах карантина из-за коронавируса.
Глава ЦИК отметил, что члены комиссии обсудили вопрос создания специальных избирательных групп, которые будут проводить выборы на спецучастках в клиниках.
На данный момент в Грузии 23 976 активных случаев, из них 5 231 нуждается в стационарном лечении, 996 пациентов находятся в ковид-гостиницах, а 17 749 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 38 человек, а в самоизоляции – 19 777.
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