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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/v-klinikakh-s-infitsirovannymi-koronavirusom-otkroyut-izbiratelnye-spetsuchastki-259782656.html
В клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки
В клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки
Будут созданы специальные избирательные группы для проведения выборов на спецучастках в ковид-клиниках 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T21:34+0400
2021-09-21T22:07+0400
четвертая волна
новости
грузия
цик грузии
местные выборы
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 21 сен - Sputnik. В каждом избирательном округе Грузии к выборам в органы местной власти будут открыты спецучастки в клиниках, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.Выборы пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.По словам Каландаришвили, после двухдневного обсуждения ЦИК Грузии принял решение создать по одному спецучастку во всех 73-х избирательных округах для того, чтобы участие в голосовании могли принять находящиеся в клиниках и зонах карантина из-за коронавируса.Глава ЦИК отметил, что члены комиссии обсудили вопрос создания специальных избирательных групп, которые будут проводить выборы на спецучастках в клиниках.На данный момент в Грузии 23 976 активных случаев, из них 5 231 нуждается в стационарном лечении, 996 пациентов находятся в ковид-гостиницах, а 17 749 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 38 человек, а в самоизоляции – 19 777.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/zagadochnyy-marafon-vybory-v-gruzii-uzhe-na-nosu-no-nikto-ne-toropitsya-bezhat-259780304.html
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы, коронавирус covid-19

В клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки

21:34 21.09.2021 (обновлено: 22:07 21.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисская инфекционная больница
Тбилисская инфекционная больница - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Будут созданы специальные избирательные группы для проведения выборов на спецучастках в ковид-клиниках
ТБИЛИСИ, 21 сен - Sputnik. В каждом избирательном округе Грузии к выборам в органы местной власти будут открыты спецучастки в клиниках, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
Выборы пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
По словам Каландаришвили, после двухдневного обсуждения ЦИК Грузии принял решение создать по одному спецучастку во всех 73-х избирательных округах для того, чтобы участие в голосовании могли принять находящиеся в клиниках и зонах карантина из-за коронавируса.
Предвыборная реклама - баннер партии Граждане и Алеко Элисашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
"Загадочный" марафон: выборы в Грузии уже на носу, но никто не торопится бежать
19:19
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Глава ЦИК отметил, что члены комиссии обсудили вопрос создания специальных избирательных групп, которые будут проводить выборы на спецучастках в клиниках.
На данный момент в Грузии 23 976 активных случаев, из них 5 231 нуждается в стационарном лечении, 996 пациентов находятся в ковид-гостиницах, а 17 749 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 38 человек, а в самоизоляции – 19 777.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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