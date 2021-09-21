https://sputnik-georgia.ru/20210921/zagadochnyy-marafon-vybory-v-gruzii-uzhe-na-nosu-no-nikto-ne-toropitsya-bezhat-259780304.html

"Загадочный" марафон: выборы в Грузии уже на носу, но никто не торопится бежать

"Загадочный" марафон: выборы в Грузии уже на носу, но никто не торопится бежать

Такое ощущение, будто грузинская политэлита решила к выборам не надрываться и сразу финишировать, сдвинув флажки к старту. Фантазия конкурентов целиком... 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T19:19+0400

2021-09-21T19:19+0400

2021-09-21T19:37+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

грузия

аналитика

колумнисты

каха каладзе

ника мелия

георгий гахария

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259327893_0:40:3067:1765_1920x0_80_0_0_ac4470c3c7b9b79fb14581548227c121.jpg

Начнем с полного названия предстоящего 2 октября акта всенародного волеизъявления – выборы в местные органы самоуправления. Смысл тут, заметим, формирует каждое слово, поскольку самоуправление на местах – основа любой демократии.Будем лояльны к прессе, часто для краткости именующую эти выборы просто местными. Хуже, когда суть ускользает от участвующих в них политических субъектов, включая партию власти. "Речь только и идет о референдуме и смене власти", - с досадой констатирует опытный эксперт, конституционалист Леван Алапишвили ("Версия", 15-21.09).Политическая коррида, или Волки вместо быковОпределение "политическая коррида" - тоже из лексикона Алапишвили, и оно довольно точно отражает предвыборный настрой политиков. С той лишь разницей, что по сей день неясно, кто быки, а кто матадоры. А порой поведение ее участников и вовсе начинает напоминать послушно укрывшихся под овечьей шкурой волков, ведомых анонимным пастухом…Радикальная оппозиция проводит не избирательную кампанию, а объявила полную мобилизацию своих сторонников. Чтобы уже на следующий день – 3-го – спровоцировать беспорядки ("Сакатвелос Республика", 17.09). Мнение не новое, а предвыборная пассивность оппозиционных партий действительно выглядит подозрительно и странно. Однако большинство экспертов сходятся на том, что оппозиция не располагают достаточным ресурсом для массового протеста.Казалось бы, ей остается рассчитывать на приезд экс-президента Михаила Саакашвили. В последние дни пресса только и обсуждает, насколько реально его появление. Саакашвили – идеальный инструмент Запада против Грузии, восклицает в гневном порыве "Грузия и мир" (15-21.09). Другие издания менее категоричны. Есть и такие, кто в поисках мотива устремляет взгляд к иным сторонам света.Одним словом, выдвигаются разные сценарии, включающие и немедленный арест. Тем не менее, вывод для радикалов, увы, неутешительный. Если Саакашвили полагает, что его задержание приведет к грандиозным митингам и уличным акциям, то это несерьезно, - уверен политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Ахали таоба", 14.09). Да и долго ли он сможет сохранять выдержку, сидя в тюрьме? – задает резонный вопрос профессор Торнике Шарашенидзе ("Квирис палитра", 13-19.09). На Украине в аналогичной ситуации оказалось достаточно всего суток.Не исключено, дело обернется вспять, и тогда выяснится, что перед нами не волки в овечьей шкуре, а овцы в волчьей. Никто о Саакашвили и не помнит, - полагает эксперт Паата Закареишвили ("Резонанси", 17.09). Уточнив – кроме "Мечты". И сразу напрашиваются более прагматичные версии.Война компроматов вошла в горячую фазуОбраз Саакашвили традиционно использовался правящей партией для мобилизации противников прежнего режима. Формально экс-президент давно находится вне сферы грузинской политики, ушел с поста председателя "Нацдвижения", отказался от гражданства. Тем не менее, к выборам фотографии его стали ежедневно появляться во всех изданиях, которые широко его цитируют.Не исключено, правящие политтехнологи решили реанимировать старую уловку массовыми импульсами. Во всяком случае, слабо верится, что интерес подогревается сам по себе. Благо "Грузинская мечта" уже наглядно показала избирателям, как умеет тотально обрушиваться на конкурентов. Особенно, почуяв с их стороны реальную угрозу.Примечателен в этом плане скандал, связанный со скрытыми записями, содержащими компромат на некоторых представителей грузинского духовенства. С одной стороны, он явно не в интересах "Мечты". Нетрудно было предположить, что оппозиция перед выборами обвинит власть в тотальной слежке. Впрочем, считают эксперты, скандал не на руку и "Нацдвижению", так как служит напоминанием о порочной практике, утвердившейся в его правление.Кто, однако, был конкретно скомпрометирован? Ведь записи (пока) не затронули никого из политиков – ни от власти, ни от оппозиции. Поначалу "Мечта" обвинила своего традиционного спарринг-партнера "Нацдвижение", назвав действия главной оппозиционной партии "целенаправленной провокацией" ("Резонанси", 15.09). Однако уже буквально на следующий день она стала, как выразилась газета, "переводить стрелки" на Георгия Гахария (17.09).Кто и когда списал информацию, можно установить за 5 минут, - язвительно заметил Мириан Мирианашвили ("Ахали таоба", 17.09). Правящая команда предпочла вести расследование, скажем так, политическими методами. То есть, прямых обвинений не выдвинула, но намекнула, что в числе прочих рассматривается версия причастности бывшего премьера (17.09). Все это, подозревает Паата Закареишвили, направлено против церкви и Гахария, так как власть не устраивает их высокий авторитет в обществе ("Ахали таоба", 16.09).В этом же ряду стоит утверждение Гахария, что ему готовили провокацию с наркотестом (14.09). Впрочем, оппозиция платит власти тем же. Канал "Мтавари архи" поднял шум: члены "Мечты" столкнули со второго этажа Карельского офиса телеоператора. И вот уже отбиваться приходится правящей партии. Возмущенный Ираклий Кобахидзе заявил, что располагает кадрами, где якобы упавший со 2-го этажа оператор разгуливает по улице ("Резонанси", 17.09).В реальной Грузии историю пишут историки, а в параллельной – истерики, язвительно и тонко заметил поэт Дато Маградзе ("Квирис палитра").Кто станет вторым?Сегодня судьба власти решается в Тбилиси, - утверждает эксперт Гия Хухашвили ("Квирис палитра"), имея в виду выборы столичного мэра. В них примут участие три политических тяжеловеса от трех самых рейтинговых партий. Однако главная интрига, судя по публикациям, развернется вокруг второго места, а не победителя."Еще месяц назад я и предположить не мог, что в Тбилиси возможен второй тур", - признался политолог Игорь Квеселава ("Резонанси", 17.09). Теперь вопрос почти ни у кого не вызывает сомнений. Но кто во второй тур пройдет – Мелия или Гахария? Политолог Торнике Шарашенидзе напомнил, что "Нацдвижение" располагает стабильным электоратом, гарантирующим кандидату как минимум 20% голосов ("Ахали таоба", 14.09). У Гахария положение менее определенное. Партия его ни разу участия в выборах не принимала, и о том, кто будет голосовать за ее лидера можно рассуждать лишь сугубо гипотетически.А вот Кахе Каладзе симпатизирует конкретный и многочисленный слой граждан, восторженно поддерживающих и нынешний жесткий курс "Мечты". У Каладзе много поклонников, считайте, он уже победил, - безапелляционно заявляет "Асавал-Дасавали" (13-19.09).Впрочем, нелишне уловить принципиальную разницу между "поклонниками" и "сторонниками"…РазноеПрекрасная Нуца Цискаришвили – супруга внука Отиа Иоселиани, Отия – уже несколько лет живет в Цхалтубо, где вместе с мужем поддерживает очаг в усадьбе выдающегося грузинского писателя. Маленькая хозяйка большого дома называют ее близкие. ("Квирис палитра")В Аджарии формируется новое туристическое направление. В Хелвачаури, в живописном ущелье Мачахала завершено строительство центра для визитеров. Вереди – новые проекты. ("Сакартвелос Республика", 17.09)Основатель ивент-компании "Ляка" Ляка Церетели обещает внедрить новый обычай – свадьбу на 2-х персон. В Европе традиция бытует уже больше 10 лет и очень популярна. "Резонанси", 15.09)Журналист Паата Нацвлишвили отказался от премии им. И.Чавчавадзе "Сагурамо". Позицию свою он объяснил тем, что не сумел узнать, кто и за какие заслуги его выдвинул. ("Ахали таоба", 16.09).Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20210918/v-pravyaschey-partii-gruzii-nazvali-priemlemuyu-oppozitsiyu-259702496.html

https://sputnik-georgia.ru/20210916/saakashvili-ne-posmeet-priekhat-v-gruziyu---kobakhidze-259644824.html

https://sputnik-georgia.ru/20210918/gakhariya-i-saakashvili-na-odnom-plakate-predvybornaya-bitva-pereshla-na-ulitsy-259702609.html

https://sputnik-georgia.ru/20210917/proslushka-svyaschennosluzhiteley---patriarkhiya-gruzii-delaet-zayavlenie-259692484.html

https://sputnik-georgia.ru/20210912/gruppu-storonnikov-gakhariya-vozglavit-balerina-maka-makharadze-259535730.html

https://sputnik-georgia.ru/20210921/predvybornyy-spektakl--v-batumi-vystupili-protiv-stroitelstva-palmovogo-ostrova-259771286.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Гоги Вардзиели https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Гоги Вардзиели https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Гоги Вардзиели https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

политика, грузия, аналитика, колумнисты, каха каладзе, ника мелия, георгий гахария, местные выборы