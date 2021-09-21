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В Тбилиси задержали обвиняемого в попытке убийства молодого танцора

В Тбилиси задержали обвиняемого в попытке убийства молодого танцора

Обвиняемому удалось скрываться от следствия на протяжении четырех месяцев 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T11:23+0400

2021-09-21T11:23+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинские полицейские после четырех месяцев поиска задержали в Тбилиси 27-летнего мужчину, обвиняемого в попытке убийства молодого танцора Лаши Сахечидзе, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Сколько заключенных в Грузии – новая статистика>>Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства". Преступление предусматривает наказание на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.По данным следствия, 29 мая этого года на улице Узнадзе в Тбилиси обвиняемый нанес несколько ударов холодным оружием 21-летнему Сахечидзе и скрылся с места происшествия.Пострадавшего в тбилисскую клинику Аладашвили доставили очевидцы кровавой разборки. У пациента были ранения в области сердца и живота.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, арест, преступность в грузии