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В Тбилиси задержали обвиняемого в попытке убийства молодого танцора
В Тбилиси задержали обвиняемого в попытке убийства молодого танцора
Обвиняемому удалось скрываться от следствия на протяжении четырех месяцев 21.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинские полицейские после четырех месяцев поиска задержали в Тбилиси 27-летнего мужчину, обвиняемого в попытке убийства молодого танцора Лаши Сахечидзе, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Сколько заключенных в Грузии – новая статистика&gt;&gt;Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства". Преступление предусматривает наказание на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.По данным следствия, 29 мая этого года на улице Узнадзе в Тбилиси обвиняемый нанес несколько ударов холодным оружием 21-летнему Сахечидзе и скрылся с места происшествия.Пострадавшего в тбилисскую клинику Аладашвили доставили очевидцы кровавой разборки. У пациента были ранения в области сердца и живота.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, арест, преступность в грузии

В Тбилиси задержали обвиняемого в попытке убийства молодого танцора

11:23 21.09.2021
572
© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция. Полицейские за работой
Патрульная полиция. Полицейские за работой - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Обвиняемому удалось скрываться от следствия на протяжении четырех месяцев
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинские полицейские после четырех месяцев поиска задержали в Тбилиси 27-летнего мужчину, обвиняемого в попытке убийства молодого танцора Лаши Сахечидзе, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Сколько заключенных в Грузии – новая статистика>>
Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства". Преступление предусматривает наказание на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, 29 мая этого года на улице Узнадзе в Тбилиси обвиняемый нанес несколько ударов холодным оружием 21-летнему Сахечидзе и скрылся с места происшествия.

"Правоохранители вскоре установили личность обвиняемого, а 31 мая Б. Г. было заочно предъявлено обвинение. 2 июня на основании решения судьи и постановления прокурора Б. Г. был объявлен в розыск", – говорится в заявлении.

Пострадавшего в тбилисскую клинику Аладашвили доставили очевидцы кровавой разборки. У пациента были ранения в области сердца и живота.
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