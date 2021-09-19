https://sputnik-georgia.ru/20210919/skolko-zaklyuchennykh-v-gruzii--novaya-statistika-259707574.html

Сколько заключенных в Грузии – новая статистика

Сколько заключенных в Грузии – новая статистика

Большинство заключенных – граждане Грузии, однако в тюрьмах Грузии есть также 534 человека - граждане 45 стран 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T17:19+0400

2021-09-19T17:19+0400

2021-09-19T17:27+0400

общество

новости

грузия

обзоры

тюрьма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0a/251692026_66:171:1280:854_1920x0_80_0_0_60d55f95ca8c4139eef161de25e2f54d.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. По данным на 1 августа, в грузинских тюрьмах содержалось 9 399 заключенных, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики.Всего в тюрьме находится 0,25% населения Грузии. Основная часть заключенных – совершеннолетние мужчины, а женщин в грузинских тюрьмах всего 328.Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет. Из этой части заключенных больше всего мужчин от 41 до 50 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии содержится 65 человек старше 70 лет.Что касается несовершеннолетних, то всего в тюрьмах 78 несовершеннолетних, из которых только четыре девушки.Основная часть осужденных отбывает свои наказания в трех тюрьмах.За что сидятИз общего числа осужденных 3,3 тысячи отбывает свои сроки наказания за особо тяжкие преступления. Еще 3,3 тысячи осуждены за тяжкие преступления.Что касается самих видов преступлений, то в тюрьмах Грузии находится 4 тысячи осужденных и обвиняемых за экономические преступления, еще 3,2 тысячи – за преступления против человека: убийство, нанесение тяжких увечий и так далее. Также в тюрьмах Грузии находятся 3 тысячи обвиняемых и осужденных за преступления против общественной безопасности и порядка.Основная часть осужденных и обвиняемых – граждане Грузии, однако в тюрьмах также содержится 534 иностранца из 45 стран и лица без гражданства.Из содержащихся в тюрьмах Грузии иностранцев первая тройка стран, граждане которых являются обвиняемыми и заключенными, выглядит следующим образом: Турция, Азербайджан и Россия.Чем занимаются заключенные ГрузииВ тюрьмах Грузии действуют множество программ для заключенных, в том числе школьное обучение.Всего в школах Грузии продолжают учиться 35 заключенных, а еще 41 человек, несмотря на отбывание сроков, получает высшее образование.Также часть заключенных может работать. Так, 416 заключенных работают в хозяйствах при тюрьмах, еще 52 занимаются индивидуальной деятельностью, а 171 работает на предприятиях. За свою работу заключенные получают каждый месяц зарплату, которую могут перевести семье или потратить на нужды в тюремных магазинах.Кроме того, тюрьмы Грузии поощряют заключенных за хорошее поведение различными способами, в том числе предоставлением дополнительных свиданий, телефонных разговоров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210918/vse-zaderzhannye-v-gruzii-za-svyazi-s-vorovskim-mirom-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-259704783.html

https://sputnik-georgia.ru/20210830/v-gruzinskoy-penitentsiarnoy-sisteme-koronavirusom-zarazhen-1-osuzhdennykh-259159167.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, обзоры, тюрьма