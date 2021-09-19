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https://sputnik-georgia.ru/20210919/skolko-zaklyuchennykh-v-gruzii--novaya-statistika-259707574.html
Сколько заключенных в Грузии – новая статистика
Сколько заключенных в Грузии – новая статистика
Большинство заключенных – граждане Грузии, однако в тюрьмах Грузии есть также 534 человека - граждане 45 стран 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T17:19+0400
2021-09-19T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. По данным на 1 августа, в грузинских тюрьмах содержалось 9 399 заключенных, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики.Всего в тюрьме находится 0,25% населения Грузии. Основная часть заключенных – совершеннолетние мужчины, а женщин в грузинских тюрьмах всего 328.Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет. Из этой части заключенных больше всего мужчин от 41 до 50 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии содержится 65 человек старше 70 лет.Что касается несовершеннолетних, то всего в тюрьмах 78 несовершеннолетних, из которых только четыре девушки.Основная часть осужденных отбывает свои наказания в трех тюрьмах.За что сидятИз общего числа осужденных 3,3 тысячи отбывает свои сроки наказания за особо тяжкие преступления. Еще 3,3 тысячи осуждены за тяжкие преступления.Что касается самих видов преступлений, то в тюрьмах Грузии находится 4 тысячи осужденных и обвиняемых за экономические преступления, еще 3,2 тысячи – за преступления против человека: убийство, нанесение тяжких увечий и так далее. Также в тюрьмах Грузии находятся 3 тысячи обвиняемых и осужденных за преступления против общественной безопасности и порядка.Основная часть осужденных и обвиняемых – граждане Грузии, однако в тюрьмах также содержится 534 иностранца из 45 стран и лица без гражданства.Из содержащихся в тюрьмах Грузии иностранцев первая тройка стран, граждане которых являются обвиняемыми и заключенными, выглядит следующим образом: Турция, Азербайджан и Россия.Чем занимаются заключенные ГрузииВ тюрьмах Грузии действуют множество программ для заключенных, в том числе школьное обучение.Всего в школах Грузии продолжают учиться 35 заключенных, а еще 41 человек, несмотря на отбывание сроков, получает высшее образование.Также часть заключенных может работать. Так, 416 заключенных работают в хозяйствах при тюрьмах, еще 52 занимаются индивидуальной деятельностью, а 171 работает на предприятиях. За свою работу заключенные получают каждый месяц зарплату, которую могут перевести семье или потратить на нужды в тюремных магазинах.Кроме того, тюрьмы Грузии поощряют заключенных за хорошее поведение различными способами, в том числе предоставлением дополнительных свиданий, телефонных разговоров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210918/vse-zaderzhannye-v-gruzii-za-svyazi-s-vorovskim-mirom-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-259704783.html
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общество, новости, грузия, обзоры, тюрьма

Сколько заключенных в Грузии – новая статистика

17:19 19.09.2021 (обновлено: 17:27 19.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Большинство заключенных – граждане Грузии, однако в тюрьмах Грузии есть также 534 человека - граждане 45 стран
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. По данным на 1 августа, в грузинских тюрьмах содержалось 9 399 заключенных, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики.
Всего в тюрьме находится 0,25% населения Грузии. Основная часть заключенных – совершеннолетние мужчины, а женщин в грузинских тюрьмах всего 328.
Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет. Из этой части заключенных больше всего мужчин от 41 до 50 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии содержится 65 человек старше 70 лет.
Что касается несовершеннолетних, то всего в тюрьмах 78 несовершеннолетних, из которых только четыре девушки.
Основная часть осужденных отбывает свои наказания в трех тюрьмах.

За что сидят

Из общего числа осужденных 3,3 тысячи отбывает свои сроки наказания за особо тяжкие преступления. Еще 3,3 тысячи осуждены за тяжкие преступления.
Что касается самих видов преступлений, то в тюрьмах Грузии находится 4 тысячи осужденных и обвиняемых за экономические преступления, еще 3,2 тысячи – за преступления против человека: убийство, нанесение тяжких увечий и так далее. Также в тюрьмах Грузии находятся 3 тысячи обвиняемых и осужденных за преступления против общественной безопасности и порядка.
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Основная часть осужденных и обвиняемых – граждане Грузии, однако в тюрьмах также содержится 534 иностранца из 45 стран и лица без гражданства.
Из содержащихся в тюрьмах Грузии иностранцев первая тройка стран, граждане которых являются обвиняемыми и заключенными, выглядит следующим образом: Турция, Азербайджан и Россия.

Чем занимаются заключенные Грузии

В тюрьмах Грузии действуют множество программ для заключенных, в том числе школьное обучение.
Всего в школах Грузии продолжают учиться 35 заключенных, а еще 41 человек, несмотря на отбывание сроков, получает высшее образование.
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Также часть заключенных может работать. Так, 416 заключенных работают в хозяйствах при тюрьмах, еще 52 занимаются индивидуальной деятельностью, а 171 работает на предприятиях. За свою работу заключенные получают каждый месяц зарплату, которую могут перевести семье или потратить на нужды в тюремных магазинах.
Кроме того, тюрьмы Грузии поощряют заключенных за хорошее поведение различными способами, в том числе предоставлением дополнительных свиданий, телефонных разговоров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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