https://sputnik-georgia.ru/20210922/chto-nelzya-delat-v-den-osennego-ravnodenstviya-2021-primety-u-slavyan-259791575.html

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия 2021: приметы у славян

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия 2021: приметы у славян

День осеннего равноденствия в 2021-м наступит 22 сентября – Солнце пересечет небесный экватор и в северном полушарии начнется астрономическая осень 22.09.2021, Sputnik Грузия

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Издревле дню осеннего равноденствия славяне, как и другие народы, приписывали мистическую загадочность, соответственно, с ним связывали много запретов и примет.День осеннего равноденствия 2021: обычаи и традиции праздника>>Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в день осеннего равноденствия и о приметах у славян, связанных с этим днем.Что нельзя делатьВ день осеннего равноденствия нельзя заниматься тяжелым физическим трудом – по приметам это может отпугнуть удачу.Чтобы не нарушать баланс сил во вселенной, в день осеннего равноденствия нельзя желать кому-то зла, сквернословить и ругаться.В день осеннего равноденствия нельзя начинать что-то новое – все свои замыслы лучше отложить на более благоприятный период.Нельзя в этот день жадничать. В день осеннего равноденствия нужно помогать малоимущим и слабым. Скудное угощение в этот день – примета, указывающая, что весь предстоящий год окажется голодным. Поэтому нужно накрыть богатый стол и быть гостеприимным.Нельзя в день осеннего равноденствия давать в долг деньги и лениться, откладывать текущие дела на потом.По приметам нельзя в этот день оставлять на ночь грязную посуду, чтобы в голове у кого-то из домочадцев не завелись темные мысли.Нельзя выбрасывать остатки еды со стола, иначе весь год будет не хватать денег. Лучше отдать их птицам или домашним животным.ПриметыПлохой сон в день осеннего равноденствия считался хорошей приметой – славяне верили, что таким образом человек очистится от всего злого и темного.Бедно накрытый стол на осеннее равноденствие – примета, указывающая, что в предстоящем году многого будет не хватать.Хорошей приметой считалось посетить родителей, поэтому дети старались с утра посетить отчий дом.Найти на осеннее равноденствие "камень удачи" (символ перемен к лучшему) – хорошая примета. Поэтому славяне, по пути домой, внимательно смотрели под ноги, дабы не упустить свое счастье.Много примет связано и с погодой. Например, осень будет длинной, а зима наступит поздно, если в день осеннего равноденствия много паутины.По приметам погода всю осень будет такой же, какой была на осеннее равноденствие.О предстоящей зиме судили по урожаю рябины – чем больше ягод в гроздьях, тем холоднее будет зима.Если журавли спешат улететь – это явная примета, что наступает суровая зима.По приметам зима скоро наступит, если листья ивы начали опадать.Материал подготовлен на основе открытых источников

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