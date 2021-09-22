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https://sputnik-georgia.ru/20210922/chto-nelzya-delat-v-den-osennego-ravnodenstviya-2021-primety-u-slavyan-259791575.html
Что нельзя делать в день осеннего равноденствия 2021: приметы у славян
Что нельзя делать в день осеннего равноденствия 2021: приметы у славян
День осеннего равноденствия в 2021-м наступит 22 сентября – Солнце пересечет небесный экватор и в северном полушарии начнется астрономическая осень 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T12:21+0400
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справки
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Издревле дню осеннего равноденствия славяне, как и другие народы, приписывали мистическую загадочность, соответственно, с ним связывали много запретов и примет.День осеннего равноденствия 2021: обычаи и традиции праздника&gt;&gt;Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в день осеннего равноденствия и о приметах у славян, связанных с этим днем.Что нельзя делатьВ день осеннего равноденствия нельзя заниматься тяжелым физическим трудом – по приметам это может отпугнуть удачу.Чтобы не нарушать баланс сил во вселенной, в день осеннего равноденствия нельзя желать кому-то зла, сквернословить и ругаться.В день осеннего равноденствия нельзя начинать что-то новое – все свои замыслы лучше отложить на более благоприятный период.Нельзя в этот день жадничать. В день осеннего равноденствия нужно помогать малоимущим и слабым. Скудное угощение в этот день – примета, указывающая, что весь предстоящий год окажется голодным. Поэтому нужно накрыть богатый стол и быть гостеприимным.Нельзя в день осеннего равноденствия давать в долг деньги и лениться, откладывать текущие дела на потом.По приметам нельзя в этот день оставлять на ночь грязную посуду, чтобы в голове у кого-то из домочадцев не завелись темные мысли.Нельзя выбрасывать остатки еды со стола, иначе весь год будет не хватать денег. Лучше отдать их птицам или домашним животным.ПриметыПлохой сон в день осеннего равноденствия считался хорошей приметой – славяне верили, что таким образом человек очистится от всего злого и темного.Бедно накрытый стол на осеннее равноденствие – примета, указывающая, что в предстоящем году многого будет не хватать.Хорошей приметой считалось посетить родителей, поэтому дети старались с утра посетить отчий дом.Найти на осеннее равноденствие "камень удачи" (символ перемен к лучшему) – хорошая примета. Поэтому славяне, по пути домой, внимательно смотрели под ноги, дабы не упустить свое счастье.Много примет связано и с погодой. Например, осень будет длинной, а зима наступит поздно, если в день осеннего равноденствия много паутины.По приметам погода всю осень будет такой же, какой была на осеннее равноденствие.О предстоящей зиме судили по урожаю рябины – чем больше ягод в гроздьях, тем холоднее будет зима.Если журавли спешат улететь – это явная примета, что наступает суровая зима.По приметам зима скоро наступит, если листья ивы начали опадать.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия 2021: приметы у славян

12:21 22.09.2021 (обновлено: 12:29 22.09.2021)
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© Sputnik / STRINGERПрощай, осень! Тбилисский ботанический сад. Красные листья на одном из деревьев
Прощай, осень! Тбилисский ботанический сад. Красные листья на одном из деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / STRINGER
День осеннего равноденствия в 2021-м наступит 22 сентября – Солнце пересечет небесный экватор и в северном полушарии начнется астрономическая осень
Издревле дню осеннего равноденствия славяне, как и другие народы, приписывали мистическую загадочность, соответственно, с ним связывали много запретов и примет.
День осеннего равноденствия 2021: обычаи и традиции праздника>>
Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в день осеннего равноденствия и о приметах у славян, связанных с этим днем.

Что нельзя делать

В день осеннего равноденствия нельзя заниматься тяжелым физическим трудом – по приметам это может отпугнуть удачу.
Чтобы не нарушать баланс сил во вселенной, в день осеннего равноденствия нельзя желать кому-то зла, сквернословить и ругаться.
В день осеннего равноденствия нельзя начинать что-то новое – все свои замыслы лучше отложить на более благоприятный период.
Нельзя в этот день жадничать. В день осеннего равноденствия нужно помогать малоимущим и слабым. Скудное угощение в этот день – примета, указывающая, что весь предстоящий год окажется голодным. Поэтому нужно накрыть богатый стол и быть гостеприимным.
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПамятник Веры Мухиной "Требуем мира!" в парке искусств Музеон в Москве
Памятник Веры Мухиной Требуем мира! в парке искусств Музеон в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Памятник Веры Мухиной "Требуем мира!" в парке искусств Музеон в Москве
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин
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Нельзя в день осеннего равноденствия давать в долг деньги и лениться, откладывать текущие дела на потом.
По приметам нельзя в этот день оставлять на ночь грязную посуду, чтобы в голове у кого-то из домочадцев не завелись темные мысли.
Нельзя выбрасывать остатки еды со стола, иначе весь год будет не хватать денег. Лучше отдать их птицам или домашним животным.

Приметы

Плохой сон в день осеннего равноденствия считался хорошей приметой – славяне верили, что таким образом человек очистится от всего злого и темного.
Бедно накрытый стол на осеннее равноденствие – примета, указывающая, что в предстоящем году многого будет не хватать.
Хорошей приметой считалось посетить родителей, поэтому дети старались с утра посетить отчий дом.
Найти на осеннее равноденствие "камень удачи" (символ перемен к лучшему) – хорошая примета. Поэтому славяне, по пути домой, внимательно смотрели под ноги, дабы не упустить свое счастье.
© Sputnik / Alexander ImedashviliОпавшие листья на капоте машины
Опавшие листья на капоте машины - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Опавшие листья на капоте машины
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Много примет связано и с погодой. Например, осень будет длинной, а зима наступит поздно, если в день осеннего равноденствия много паутины.
По приметам погода всю осень будет такой же, какой была на осеннее равноденствие.
О предстоящей зиме судили по урожаю рябины – чем больше ягод в гроздьях, тем холоднее будет зима.
Если журавли спешат улететь – это явная примета, что наступает суровая зима.
По приметам зима скоро наступит, если листья ивы начали опадать.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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