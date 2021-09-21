https://sputnik-georgia.ru/20210921/den-osennego-ravnodenstviya-2021-obychai-i-traditsii-prazdnika-259781888.html

День осеннего равноденствия 2021: обычаи и традиции праздника

День осеннего равноденствия 2021: обычаи и традиции праздника

День осеннего равноденствия в 2021-м наступит 22 сентября в 23:20 по тбилисскому времени 21.09.2021, Sputnik Грузия

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справки

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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете про день осеннего равноденствия, а также об обычаях и традициях праздника.День осеннего равноденствияЭто ежегодное явление, которое наступает в период, когда Солнце, пересекая экватор, переходит в южное полушарие. В этот момент Земля относительно небесного светила занимает строго вертикальное положение, уравнивая день с ночью.С осеннего равноденствия в северном полушарии начинается астрономическая осень – дни с этого времени становятся постепенно короче, а ночи – длиннее.После дня осеннего равноденствия небольшой период стоит теплая и сухая погода - в народе его называют "бабье лето". Затем наступают холода, напоминая о неизбежном приближении зимы.С древних времен день осеннего равноденствие отмечали торжественно –люди, жившие по природному календарю, встречали в это время новый год и благодарили Богов за урожай и достаток.Новый год славяне, по традиции, также праздновали в сентябре – по обычаю, в те далекие времена, в праздник, после сбора урожая устраивали смотрины, свадьбы и народные гуляния.Традиции и обычаиСлавяне в сентябре, по обычаю, отмечали несколько праздников. Первый - Осенины (отдание Овсеня) праздновали в начале осени. Овсень, по славянской мифологии - божество, отвечающее за смену времен года. В праздник люди благодарили Духов и Природу за все дары, в том числе и урожай.Вересень (Таусень, Радогощь) - седьмой месяц года, у древних славян наступал в день осеннего равноденствия. Он посвящался Велесу - богу трех миров (Прави, Яви, Нави) или "трех сторон бытия".По обычаю, праздник отмечали две недели — семь дней до дня осеннего равноденствия и семь - после. В праздник, по традиции, пили сурью - медовый напиток, настоянный на свежесобранном хмеле.На праздничный стол, по обычаю, подавали разную выпечку - по древнеславянской традиции, пирожки с мясом помогали в карьере, с капустой приносили богатство, а с брусникой – выручали в амурных делах.После осеннего равноденствия на Руси богиню Живу провожали в небесное царство – Сваргу, которое, по древней традиции, закрывалось на зимний период. На весеннее равноденствие - 21 марта, праздновали открытие Сварги. Торжество совпадало с последним днем праздничной недели на Комоедицу (Масленицу).С принятием христианства древнеславянское торжество Велесень заменили праздником Рождества Пресвятой Богородицы – по православному церковному календарю его празднуют 21 сентября.На Руси, чтобы привлечь удачу, счастье и благосостояние в наступающем году, по традиции, выполняли различные обряды. Некоторые из них сохранились по сей день.В старину считали, что вода в день осеннего равноденствия обладала особой силой. Поэтому девушки, по обычаю, проводили вечером обряд умывания. А стариков и детей купали, чтобы они были здоровыми.Завершить неблагоприятный период в жизни помогал обычай сжигать старые вещи во дворе после генеральной уборки в доме.В день осеннего равноденствия, по традиции, играли свадьбы и налаживали отношения со второй половинкой – в старину считали, что любовная энергия в этот период особенно сильна.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210819/Nachalo-oseni-2021-narodnye-primety-252618138.html

https://sputnik-georgia.ru/20210830/kak-podgotovit-organizm-k-oseni-259158742.html

https://sputnik-georgia.ru/20201112/Vrachi-nazvali-prostye-puti-ukrepit-immunitet-osenyu-i-zimoy-250013739.html

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